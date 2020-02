LISTA: Det gör mottagarna av NT-sportens Ungdomsstipendium idag – ”Precis vad man behövde”

2007: Linda Drougge, friidrott

I dag bor Linda Drougge på Östermalm i Stockholm, men har inte lämnat Roslagen helt. Sedan tre år tillbaka jobbar hon som fastighetsmäklare i Norrtälje, efter att ha gjort samma sak i Stockholms innerstad under några år. Tävlandet på friidrottsbanan är bytt mot tävling på jobbet, men träningen håller hon i. Målet för året är att genomföra ett Tough Viking-lopp.

– Prispengarna gick till ett träningsläger i Portugal med friidrotten våren 2008, säger hon.

2008: Tommy Blomberg, MMA/thaiboxning

Tommy Blomberg bor kvar i Norrtälje och jobbar som fastighetstekniker i Stockholm. MMA är fortfarande en stor del av hans liv då han är ordförande i Norrtälje MMA. Han tränar fortfarande, men tävlar inte lika mycket då tiden inte räcker till. Istället är spenderar han mycket tid med flickvännen och sina två bonusbarn.

– Jag har för mig att jag köpte ny träningsutrustning som benskydd, handskar och shorts. Men jag vet att planen var en resa till Thailand från början, säger han.

2011: Sabina Küller, ishockey

Sabina Küller lämnade tidigt Roslagen för att satsa på ishockeyn. I dag är hon lagkapten i AIK:s SDHL-lag som i skrivande stund ligger på femteplats i tabellen. 2014 debuterade Küller i Damkronorna och har sedan dess flera landslagsuppdrag på meritlistan. Hon är dessutom nominerad till Årets Kvinnliga Idrottare på årets Idrottsgala.

– Ja du. Pengarna gick absolut till utrustning! Under den tiden fick man inte så mycket av klubben så att få in pengar via stipendiet var ju precis vad man behövde för att kunna fortsätta satsa, säger hon.

Läs även: Kandidat 4: Sabina Küller

2013: Linnéa Modenius Södergren, ridsport

Året efter att hon tagit emot NT-sportens Ungdomsstipendium tog Linnéa Modenius Södergren studenten och reste både Europa och världen runt. Detta blandade hon med att jobba som tävlingshästskötare i Skåne och fanns med både vid EM i Skottland och OS i Rio. I dag jobbar hon som flygvärdinna men drömmer om att ta upp ridsporten igen.

– Efter jag fick stipendiepengarna som gick direkt till hästarna har mitt satsande på sporten gått i vågor. Men nu 2020 har jag viljan att komma tillbaka till sporten ordentligt och satsa fullt ut, säger hon.

Läs även: Fältävlanryttare vann Norrtelje Tidnings ungdomsstipendium

2014: Olivia Lindström, gymnastik

Olivia Lindström är fortsatt aktiv in om journalistiken som tränare i Uppsalaflickorna. Vid sidan av idrotten studerar hon systemutveckling vid Uppsala universitet och håller på att starta upp ett företag tillsammans med sin syster. Vad prispengarna gick till kommer hon inte ihåg.

2016: Daniel Nylund, ishockey

Efter att han fick ta emot NT-sportens Undsomsstipendium spelade Daniel Nylund en säsong till i moderklubben Norrtälje IK innan han flyttade till Stockholm för studier på och spel med KTH. På två säsonger har det hittills blivit 67 poäng för Nylund i KTH-tröjan.

– Pengarna har gått åt på hockeyutrustning och främst då nya klubbor, säger han.

2017: Alva Sköld, skidskytte

Sedan 2017 har Alva Skölds karriärkurva pekat spikrakt uppåt. Hon har vunnit svenska cupen tre säsonger i rad och kom i dagarna hem från junior-VM i Schweiz där hon plockade fyra topp 20-placeringar.

– Jag tror att de gick till skidor, stavar eller utrustning, i alla fall till min satsning med skidskytte. Och var det inte det så var det nog körkortet, säger Alva Sköld.

Övriga mottagare av NT-sportens Ungdomsstipendium:

2006: Jennifer Carlberger, gymnastik

2009: Daniel Ojaäär, badminton

2010: Hampus Öhberg, tennis

2012: Adam Alstermark, simning

2015: Alva Hansson, ridsport

2018: Gustav Harning, friidrott