LISTA: De fick mest i lön under 2019 – Topp 100

Lön baseras på summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Inkomst av tjänst är ersättning via anställning och inkomst av näringsverksamhet är ersättning via sin enskilda firma.

Skillnaden mellan de som fick mest i lön under 2019 och de som är tjänade mest i kommunen under 2019 är att här tas inte inkomst av kapital in. Inkomst av kapital kan vara utdelning av aktier, vinst vid försäljning av tillgångar och ränteutgifter. Inkomstmiljonärer är personer där summan av inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital är större än en miljon enligt den senaste godkända deklarationen.