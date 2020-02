LISTA: 39 mäktigaste i Norrtälje kommun – den informella varianten

1. (NY) Biltemas skyltchef

Kommentar: "Välkomna på mötet, allihopa. Är det någon som har en idé kring våra framtida Biltema-skyltar? Sune? Vad säger du? Har du något förslag?"

"Jag tänkte att vi kunde bygga ett jättehögt torn och placera en jätteskylt högst uppe på jättetornet så att man inte ser Frötuna kyrka oavsett från vilket håll man kommer. Vad sägs om det?"

"Är du knäpp, Sune? Det skulle kommunen aldrig godkänna."

2. (NY) Bino Drummonds rygg

Kommentar: Han toppade NT:s officiella maktlista, men juryn missade en viktig detalj - hans rygg. Den styr honom helt. Smärtorna (han lider av diskbråck) gör sig ständigt påminda och enligt ryggen, förlåt, rykten ska det vara, så tar han inte ett enda beslut utan att säga "aj" först. Och "aj" är som sagt en hårsmån från "ja". Det är så lätt att vända på orden. Så, gott folk. Nu vet ni hur Norrtälje kommun styrs.

3. (NY) Den holländska klaffbron

Kommentar: Det man inte förstår har oftast makt, se bara på mellanöstern. Men vem ska öppna bron? Ska han som driver Gyllene Räven öppna den? När ska bron öppnas? Får jag öppna den? Vad händer om man råkar gå på bron när han på Gyllene Räven öppnar den? Får man hjälp av Tiohundra om man skadar sig? Finns sjukhuset kvar då bron är färdig?

4. (NY) Rok Ogrin

Kommentar: Har man makten att stänga av rödljusen (det heter rödljus, inte trafiksignaler) så har man en ofantlig makt i den här kommunen. Hans kontor består, enligt ryktet, av ett skrivbord med två knappar på väggen. Den ena stänger av alla trafikfunktioner i stan - den andra sätter man på taklampan med. Rok är bara människa. Han trycker också fel ibland.

5. (NY) Snäckan i hamnen

Kommentar: Den nya skulpturen i hamnen kan ju - i visst ljus - se ut som det hundägare låter bli att plocka upp efter sina hundar. Eller - det värsta av allt - hundägare som plockar upp det hunden lämnat efter sig och stoppar det i en påse för att sedan hänga upp påsen med det som hunden lämnat efter sig i ett närstående oskyldigt träd. Som bisarra julgransprydnader hänger de där, hundbajspåsarna. Men i solljus är den fin, snäckan.

6. (NY) Hundarna i Vigelsjö

Kommentar: När vi ändå är inne på djur. Hundarna i Vigelsjö härjar fritt i området eftersom deras hussar och mattar är kraftigt underdimensionerade om man jämför med deras mammutar till hundar. Det är som att skicka ut fyraåringar på promenad med kopplade blåvalar. Många tror att det var ungdomar som kastade sten på bilarna längs Västra vägen. Det var det inte. Det var hundarna.

7. (NY) Den nya stadsarkitekten

Kommentar: Hon har makten att förändra Roslagens huvudstad, så här kommer några tips från en ödmjuk hobbyarkitekt med helhetsperspektiv:

+ Kapa all skog norr om Norrtäljeviken (den skymmer havsutsikten).

+ Bygg alla nya hus på bredden istället för på höjden (Höghusen skymmer solen)

+ Lyssna på oss kommuninvånare som levt länge, gått livets hårda skola och vet hur det ska se ut!

8. (NY) Kids från Kvisthamra med hörlurar

Kommentar: De verkar ha koll på att det är 30 kilometer i timmen som gäller i Bergsgatsbacken eftersom de vare sig tittar åt höger eller vänster eller upp eller ner när de ska över. Bara rakt in i mobilen. Jag ska faktiskt göra en spellista på Spotify: "Så många kids har jag nästan kört på längs Bergsgatan". Iron Maidens "Run to the Hills" som öppningslåt.

9. (NY) Rudolf Lundin

Kommentar: Ingen verkar känna honom. Ingen verkar ha sett honom. Men plötsligt dyker han upp när det krisar hos vanligt folk och han hjälper till med det han kan som en räddande ängel. Ungefär som Mikael Persbrandts rollfigur Beorn i "The Hobbit". Fast Rudolf är kortare och är förmodligen bättre på engelska.

10 (NY). Korsningen Baldersgatan/Vätövägen

Kommentar: Se upp. Den som tillverkat den här korsningen (Gud? Rok?) har kommit på den briljanta idén att både gångtrafikanter, cyklister och bilister kan ha grönt samtidigt. Men det är inte alldeles säkert. Bilisten kan ha grönt när cyklisten har rött. Fast inte gångtrafikanten. Han kan ha grönt samtidigt. Men bara om han trycker på knappen. Den tveklöst mäktigaste korsningen i kommunen. Och den mest opålitliga. Roslagens svar på Donald Trump.

11. (NY) Badvakterna i Norrtälje badhus

Kommentar: De räddar ditt liv om du är på väg att drunkna, de serverar korv och glass och ser till att det är städat i duscharna. Dessa allkonstnärer kan även agera poliser och säga åt dig på skarpen bara för att du råkar ha mobiltelefonen med dig i poolområdet. Att du sitter två meter från kiosken och enbart vill åt dina betalkort i mobilfodralet för att betala för korvjäveln räcker inte som förklaring. Du är en misstänkt smygplåtare, helt enkelt, men i vårt badhus ska du inte få härja fritt. Du borde skämmas.

12. (NY) Älgarna längs väg 276

Kommentar: Man har ju hört talas om gäng i förorter som kastar sten på räddningstjänsten, men att älgar kastar sig ut framför brandbilar? Bryr de sig om livet över huvud taget? Har de empati? Skulle inte tro det. De respektlösa svinen skickar bara ut nästa älg på vägen. Och civila bilar drabbas också, dessutom! Vart är världen på väg!? Inte ens i Hallstavik vågar man gå ut längre.

13. (NY) Jan Emanuels skägg

Historielektion: Simson var en så kallad Guds nasir från födseln, vilket innebar att han skulle leva helgat och avskiljt inför Gud. Ungefär som Jan-Emanuel. En nasir klippte nästan aldrig sitt hår. Ungefär som Jan-Emanuel. Simson är dessutom känd för sin fysiska styrka, som satt just i det långa håret.

Vid ett tillfälle blev Simson sur och slog ihjäl tusen filistéer med en åsnekäke.

Jag tänker vare sig titta på - eller nämna - Jan Emanuels skägg, nästa gång jag möter honom.

Jag vågar inte.

14. (NY) Släkten

Kommentar: Släkter som dominerar vissa orter har alltid makt, så är det bara. Det vet alla vi som är uppväxta med Dallas och Dynastin på tv. Men hur är det mellan Berggrens och Pettersons på Vätö nuförtiden? Håller de fortfarande sams, Österman och Söderman på Blidö? Och får man spela handboll i Rimbo utan att heta Tollbring? Finns det förresten en Cliff Tollbring?

Så många frågor.

15. (NY) Hemmakväll

Kommentar: Det är alltid lika trevligt att köpa smågodis på Hemmakväll och jag kan stå i timmar och bara titta på de dignande godisbergen. Men sedan är det dags att betala och det är alltid förknippat med, ja, jag vet inte riktigt, dåligt samvete kanske. "Jaså, i kväll blir det godis". "Ja, det verkar så".

Sen går man hem. Med ett och ett halvt kilo gelatin i påsen den ena dagen. Runt midjan den andra.

16. (NY) Bauhaus

Kommentar: Hur kan detta företag hamna på listan? Jo, det ska jag tala om. Elitserien i speedway är numera omdöpt till Bauhaus-ligan och det är förmodligen Mikael Teurnbergs förtjänst. Det brukar vara det när det handlar om speedway. Nu väntar vi bara på fler namnförsäljningar i Roslagen. Vad sägs om Söderbykarl Hedin AB? McRådmansö? Appleboda i stället för Addeboda? Åkeri Åkerö AB Lundin?

17. (NY) Societetsparken

Kommentar: Slukhålet som uppstod i "Parken" för några år sedan har vi inte hört så mycket om den senaste tiden. Men nu kan jag inte vara tyst längre, sanningen måste fram. Just därför har jag en ansvarsutkrävande fråga till den som känner sig berörd: Hur kan slukhål bara försvinna? Och hur kommer det sig att man inte sett en enda knutte eller en enda HD sedan Custom Bike Show förra året? Är det bara jag som ser sambandet!?

18. (NY) Väggroparna

Kommentar: För några veckor sedan var jag nära att skaka loss mina njurar och få hjärnskakning när jag åkte vattenrutschbana under ett besök på ett vattenland i Örebro. Men det var ändå skönt om man jämför med Vätövägen.

19. (NY) Eka-galten

Kommentar: Få har hört talas om detta monster, men alla ni som jagar vet vad jag pratar om. Ett vildsvin på flera hundra kilo ska tydligen smyga omkring i vassarna kring Eka-sjön i Estuna. Det är därför jag - och många med mig - alltid kör via Ronneby när vi ska till Älmsta.

20. (NY) Rådjuren på Fogdöbron

Kommentar: Man sitter och slöåker med farthållare och automatväxlad Skoda och njuter samtidigt av utsikten mot Häverölandet till vänster och Fogdösten till höger. Fogdöbron är en av Roslagens vackraste platser. Då kommer de. Rådjuren. Mitt på bron. Som ett ungdomsgäng. Inte ens på Fogdöbron får man vara i fred.

21. (23) Cykelreparatören Bosse Liljegren

Kommentar: "Host host. Jo, Bosse. Det har liksom hänt en olycka. Förlåt. Eller olycka och olycka är kanske att ta i. Det var inte mitt fel, egentligen. Jag ställde bara cykeln på parkeringen. Och nu har den blivit snodd. Förlåt. Det ska aldrig hända igen. Men jag oljade faktiskt kedjan i augusti."

Jag har laddat för att säga detta i ett halvår. Snart ska jag besöka Bosse och fråga om han har någon begagnad cykel till salu. Jag är nervös.

22. (NY) Elstängsel mot vildsvin

Kommentar: "Det är säkert inte på. Det är ju en sommarstuga, varför skulle de ha elstängslet på mitt i vintern? Det är väl bara att kliva över, antar jag. Det är säkert ingen ström i. Jag hör inget surrande ljud, i vilket fall. Nej, det gör jag faktiskt inte."

Sekunden senare låg jag där. Med spasmer, fradga och öronen intrasslade i ledningar.

23. (NY) Parkeringsvakten utanför Systembolaget i Norrtälje på lördagar

Kommentar: De gör sitt jobb och de gör det bra. Det kan dock inte sägas om trafikanterna. Tydligen är suget efter prosecco så stort att man kan parkera på handikapp-parkeringen och låta barnen vänta i bilen medan man springer in med plånboken i armhålan. Men p-vakterna gör som sagt sitt jobb. Proseccon blev plötsligt 400 kronor dyrare. Med all rätt.

24. (NY) Den nya refugen i Finsta

Kommentar: Att med flit så splittring i befolkningen är något som borde bestraffas hårt. Här har något snille valt att göra vägen både smal och enfilig för att barnen ska ha det tryggt när de går över vägen. Det gör att folk som kör från Rimbo och folk som kör från Norrtälje inte har en aning om vem som ska köra först. Här talar vi dessutom om rospiggar, som av många beskrivs som trafikens motsvarighet till analfabeter. Men jag säger som bonden som krockade i den där långa kurvan i Roslagsbro: "Det är den som möter som ska väja!".

25. (NY) P-platsen vid Lindgrens radio

Kommentar: Kommunen har en förmåga att ta till knep i bland, kanske för att känna efter om vi rospiggar är vakna eller inte. Här har man verkligen lyckats. Man får parkera på parkeringen och det är ju visserligen bra. Men man får bara parkera ett visst avstånd från skylten och inte för långt bort heller. Det, i sin tur, gör att man måste stega upp avståndet som vore man en fotbollsdomare som ska få Rimbo IF:s mur på rätt plats vid en frispark. Och det har ju aldrig någon lyckats med.

26. (NY) Folk som man inte känner

Kommentar: De flesta på jorden är ju sådana människor. Och att känna en gubbe i Galltorp betyder ju inte att man därmed vet hur människor på slätterna i Mongoliet fungerar. Det är där makten kommer in i bilden. Den här kommunen, det här landet, den här världen, styrs av människor som du inte känner.

Var snäll om du råkar möta en människa du inte känner. För säkerhets skull.

27. (NY) Söderbykarl

Kommentar: Många pratar om Rimbo som en perfekt placerad ort. Nära till Uppsala, nära till Arlanda, nära till Stockholm. Som lokalpatriot vill jag ändå lyfta fram Söderbykarl som ett gott alternativ. Det är den verkliga knutpunkten i kommunen och den ort som alla turister i Roslagen faktiskt tillbringat mest tid i. För att det är så vackert? Nej, för att det tar så lång tid att köra igenom eländet.

28. (NY) Ryssland

Kommentar: I bland känns det som om rospiggarna är det mest långsinta folkslaget på jorden. Ryssarna brände vår del av världen 1719, men än finns skräcken för ryssen kvar i våra gener. Minns när jag åt frukost i Frötuna, tidigt 80-tal. Min mormor satt mitt emot. Hon spände ögonen i mig och såg missnöjd ut.

"Ät upp gröten, pojk. Annars kommer ryssen och tar dig."

29. (NY) Granen

Kommentar: Granen hör inte hemma här, så är det bara. Det är en invasiv art som tar bort både solljus och glädje. Ändå planteras det granar hejvilt runt om i Roslagen. Jag förstår det inte. Det är som om vi plötsligt skulle få för oss att ha lynniga flodhästar som husdjur istället för hundar, katter, kor, höns och hästar.

Vad är det för fel på enbuskar?

30. (NY) Stockholmarna i Grisslehamn

Kommentar: I bland är det svårt att veta om beteendet finns där från början eller om det är omgivningen som skapat beteendet. Hur som helst. Att köra bil genom Grisslehamn om sommaren innebär att man får kryssa mellan sommargäster som verkar tro att bilar har stötfångare gjorda av sockervadd. Å andra sidan finns det inga trottoarer, så beteendet är ganska förståeligt.

31. (NY) Roslagsmuseet

Kommentar: Detta omtalade museum fortsätter att debatteras, vilket är lite konstigt. Hur kan något som ingen någonsin besökt skapa ett sådant rabalder? Vi skulle ju lika gärna kunna kämpa för vårt magnifika museum för bortsprungna labradorer. Det har ju ingen heller sett.

32. (1) Snurrentrén på Flygfyren

Kommentar: Låg etta förra året, men har nu sjunkit till plats 32 eftersom jag numera har hittat en lösning på problemet, som härmed förklaras i fem steg:

Steg 1: Åk till Flygfyren.

Steg 2: Se ut ett offer (gärna en tant med rollator eller gubbe med keps)

Steg 3: Smyg upp i rygg på tanten, gärna riktigt nära, men utan att röra henne. Det kan nämligen få polisiära efterföljder.

Steg 4: Mitt i "snurren", kliv runt tanten snabbt och gå långsamt framför henne. Rör henne inte.

Steg 5: Du är inne i butiken.

33. (NY) Fartkamerorna

Kommentar: De har ju suttit ett tag längs våra vägar och har definitivt makten över oss rospiggar. Men bara typ 100 meter innan kameran och fram till dess placering. Sedan kör rospiggen i genomsnitt 20 kilometer i timmen för fort igen. Innan det är dags för nästa kamera. Så pågår det. År ut och år in. Vi vill ju inte köra regelrätt för säkerhetens skull. Nej nej nej. Det är ju bara för kamerornas skull vi gör det. Vi är ju inte idioter.

34. (NY) Dragspelare

Kommentar: Människor som kan bemästra detta instrument borde få mer framskjutna placeringar i samhället. Jag har nämligen börjat spela och tycker nog att jag förtjänar, om inte annat, en plats på den här listan i vilket fall. Varför dragspelare, tänker ni. Prova själv. Låt den ena handen göra en sak medan den andra gör en helt annan samtidigt. Stampa samtidigt tretakten med högerfoten. Och dra armarna åt sidan, åt olika håll, och tillbaka igen.

35. (NY) Stämmarsunds brygga

Kommentar: En följetong i Norrtelje Tidning och tydligen ett problem i Stämmarsund. Bryggan har tydligen varit bra, men blivit dålig för att sedan renoveras och sedan bli dålig igen. Nu ska den renoveras, men den ska inte bli för bra och inte för dålig heller. Jag kan ha missförstått turerna, men en sak är säker. Stämmarsunds brygga är alla bryggors mamma. Ingen annan brygga får lika stor uppmärksamhet.

36. (NY) Tops

Kommentar: Nedskräpningen i Norrtäljeviken undersöks av experter och kloka människor slår sina kloka huvuden ihop för att utreda vad som kan ligga bakom alla dessa tops som man hittat längst inne i viken. Ett tips, om ni inte tänkt på detta innan:

Håll utkik efter någon med väldigt rena öron.

37. (NY) Optikerna

Kommentar: Stan kryllar av dem och en morgon var det faktiskt fler glasögonbutiker i byn än det fanns människor på dess gator. Men det märkte jag först efter att jag fått nya linser.

38. (NY) Fästingarna

Kommentar: Det är orättvist. Hur kan något så litet fälla de största av karlar? Hur tänkte evolutionen där? Vore det inte bättre om fästingarna kunde slåss mot några i deras egen storlek? Myggen till exempel. Det är 2020 nu för fasen. Väx upp och fungera i grupp. Sluta irritera oss.

39. (NY) November

Kommentar: Okej. Få se nu. Novembervädret har alltså varit detsamma under fem månaders tid: oktober, november, december, januari samt februari. Hur är detta ens möjligt? Det här är lagen om alltings jävlighet. Av alla månader på året ska plötsligt november räcka upp handen och få sin vilja igenom.

Varför kunde inte juli få vinna?