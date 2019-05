Reidar Carlsson: Vi måste få stopp på de dödliga bakterierna

Miljontals människor kommer att dö varje år om inget görs. Samtidigt skadas världsekonomin på samma sätt som under finanskrisen 2008-2009. De här varningarna kom i början av veckan i en rapport från Världshälsoorganisationen WHO och FN-organisationen ICGA (Interagency Coordination Group on Antimicrobial Resistance).

Det handlar om antibiotikaresistens, det vill säga att bakterier blir mer och mer motståndskraftiga mot antibiotika. Enligt rapporten innebär detta att lung- och urinvägsinfektioner snart inte längre går att behandla. Samma gäller sexuellt överförda sjukdomar. Kirurgi och andra medicinska ingrepp blir samtidigt mycket farligare.

I dag beräknas 700 000 människor dö på grund av antibiotikaresistens varje år. Enligt rapporten ökar den siffran till tio miljoner år 2050.

Orsaken är att antibiotika i dag används alldeles för ofta, till exempel inom djuruppfödning, vilket gör att resistenta bakterier tar över. Enligt WHO och ICGA måste därför världens länder nu införa regler för att kraftigt minska användningen. Vissa antibiotika bör omedelbart fasas ut inom jordbruket.

Resistenta bakterier stoppas inte heller av nationsgränser.

De allra flesta partier pratar klimatfrågor i EU-valrörelsen. Det är bra. Växthusgaser stoppas inte av nationsgränser, vilket gör att klimatfrågan kräver internationellt samarbete och globala överenskommelser. Här har EU en mycket viktig roll.

Resistenta bakterier stoppas inte heller av nationsgränser. EU har därför en mycket viktig roll även för att bekämpa antibiotikaresistens. EU:s gemensamma jordbrukspolitik gör det dessutom enklare att minska antibiotikaanvändningen inom jordbruket i EU-länderna.

En skillnad mot klimatfrågan är att effekterna av antibiotikaresistensen är mycket mer påtagliga. I EU dör till exempel i dag 30 000 människor varje år på grund av antibiotikaresistens. Det borde därför vara enklare för politikerna att förstå att något borde göras omedelbart, både inom EU och internationellt, än det tycks vara inom klimatområdet. Det borde vara svårare att vara resistensskeptiker än det är att vara klimatskeptiker.

Det är därför mycket bra att Centerpartiet lyfter frågan om antibiotikaresistens i sin EU-valskampanj. Partiet har tagit fram en rapport med fyra förslag: ett globalt avtal om antibiotikaresistens liknande Parisavtalet på klimatområdet, skärpt djurskyddslag i hela EU som minskar behovet av antibiotika, fler kontroller av djurskyddet och fördubblade forskningssatsningar inom EU för att få fram ny antibiotika. Det här är bra förslag, även om de kunde ha varit ännu skapare: till exempel det stopp för vissa antibiotika inom jordbruket, som WHO och ICGA föreslår i sin rapport.

Marit Paulsen (L) är kanske den som hårdast drivit frågan om antibiotikaresistens i EU-parlamentet. I årets val har hon skapat stora rubriker genom att inte stödja någon kandidat från sitt eget parti, utan Fredrick Federley (C). Hon medverkar till och med i hans valkampanj.

Centerpartiets och Fredrick Federleys sätt att lyfta frågan om antibiotikaresistens i EU-valet visar att Marit Paulsen gjort en helt riktig bedömning.