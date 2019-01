Reidar Carlsson: Pinsamt låg svarssiffra för Norrtälje kommun – näst sämst i Sverige

Organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför varje år en undersökning av kommunernas service och kvalitet. 36 olika nyckeltal mäts och redovisas, till exempel kostnad per gymnasieelev, väntetid för beslut om försörjningsstöd och andel miljöbilar i kommunens bil- och lastbilspark.

Även bemötandet av medborgare som kontaktar kommunen mäts. Och enligt SKL visar årets undersökning att kommunerna blir allt bättre på detta. 80 procent av kommunerna besvarar frågor, som kommit in via e-post, inom en dag. 85 procent av dem som ringer till en kommun tycker att de får ett gott bemötande. Och 53 procent av kommunerna kunde svara direkt på en enkel fråga som ställdes via telefon.

När det gäller det sista området, att svara på frågor från dem som ringer till kommunen, fick Norrtälje kommun ett mycket dåligt omdöme i fjolårets upplaga av SKL-undersökningen. Norrtälje kommun var klart sämst. Bara nio procent av dem som ringde till kommunen fick ett direkt svar på en enkel fråga.

Det innebär att Norrtälje inte längre är sämst i landet, bara näst sämst.

Det här tyckte även Norrtäljes kommunikationschef Lars Lindberger var alldeles för dåligt. Enligt honom höll Norrtälje kommun också på med förbättringar. Bland annat hade man minskat antalet knappval för dem som ringer till kommunen. Det hade tidigare tagit nästan en hel minut att knappa sig fram.

De här förbättringarna har också hjälpt, enligt SKL:s nya mätning. I år är det mer än dubbelt så många, 19 procent, som får svar på en enkel fråga när de ringer till Norrtälje kommun. Det innebär att Norrtälje inte längre är sämst i landet, bara näst sämst. Falu kommun är sämre med 18 procent.

Det är ju en bra början att de som ringer till kommunen blir bemötta på ett trevligt sätt, men det är inte lika bra att de sedan inte får någon hjälp.

19 procent är bättre än nio. Men det är fortfarande pinsamt låga siffror. Och det är långt, långt kvar till medelvärdet på 53 procent. Uppenbarligen måste det till mycket mer arbete för att få servicen att fungera på kommunkontoret. Här finns verkligen någonting för den nya kommunledningen med Bino Drummond (M) i spetsen att ta tag i. Det är tveksamt om hans företrädare Ulrika Falk (S) verkligen gjorde detta.

Norrtälje kommun ligger bättre till på de andra områden där SKL har mätt bemötandet av medborgarna. 72 procent av dem som skickar ett e-post till kommunen får svar inom en dag, vilket är sämre än genomsnittet (80 procent) men inte så mycket sämre. Och hela 92 procent av dem som kontaktar kommunen tycker att de får ett gott bemötande, vilket är över genomsnittet (85 procent).

Det finns ingen anledning att Norrtäljes medborgare skall få så mycket sämre service

Så de förbättringar som kommunen gjort räcker inte. Det behövs mer, mycket mer. Det är uppenbarligen inte hos kommunens kontaktcentrer som problemet sitter, utan i resten av kommunkontoret, där intresset för att svara på medborgarnas telefonfrågor verkar vara alldeles för litet.

Här krävs en omfattande kulturförändring.