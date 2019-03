Reidar Carlsson: Norrtäljes framtidsdröm medför stora risker

Det går bra för Norrtälje kommun ekonomiskt sett. I alla fall om man läser kommunens årsredovisning.

Enligt den gick Norrtälje kommun med ett överskott på 58 miljoner kronor under fjolåret. Det är 25 miljoner kronor bättre än budget.

Till detta kommer att kommunens bolag gick riktigt bra i fjol. Norrtälje Energi AB gick plus med 42 miljoner, vilket är nio miljoner bättre än budget. Och Roslagsbostäder gick plus med 23 miljoner kronor, vilket är 19 miljoner bättre än budget. Även Campus Roslagen och KSON (Kommunalförbudet sjukvård och omsorg i Norrtälje) gick plus med några miljoner var. Totalt innebär det att "koncernen" Norrtälje kommun gick gjorde ett överskott på 115 miljoner i fjol.

Det här är ett bra resultat. Det är till exempel en klar förbättring jämfört med 2017.

Men om man gräver lite djupare så blir bilden inte riktigt lika ljus. En stor del av fjolårets överskott beror på försäljningar av mark och fastigheter. Försäljningen av fastigheter och fordon, framför allt Grinds servicehus, gav till exempel en intäkt på 41 miljoner kronor. Försäljningen av exploateringsmark, i första hand industrimark i Sika och RImbo, gav intäkter på 25 miljoner kronor. Utan dessa försäljningar hade Norrtälje kommun alltså gått med en förlust på åtta miljoner kronor i fjol.

Det är inte alls bra, utan innebär stora ekonomiska risker.

Hela Norrtäljes överskott för 2018 berodde alltså på försäljningar. Driften gick med underskott. Det är inte alls bra, utan innebär stora ekonomiska risker. Grinds servicehus går ju till exempel inte att sälja en gång till. Och markförsäljning är nyckfull och konjunkturberoende. Norrtäljes grannkommun Knivsta fick till exempel stora ekonomiska problem i fjol, eftersom kommunen hade budgeterat med en markförsäljning på 63 miljoner kronor. Resultatet blev dock bara ett fåtal miljoner eftersom en detaljplan överklagades och en planerad exploatering därför inte blev av.

Så ansvarslöst budgeterar som tur är inte Norrtälje kommun. I de planeringsförutsättningar för 2018-2022 som kommunstyrelsen skall behandla den 1 april räknar kommunen med ett överskott på nära 70 miljoner kronor varje år de kommande åren. Då räknar man bara in exploateringsintäkter på tio miljoner per år.

De mesta av de här pengarna hoppas kommunen att få tillbaka när hamnområdet bebyggs.

Å andra sidan utgör exploateringen av Norrtälje hamn en stor risk för Norrtälje kommun. Kommunens skulder har ökat stort de senaste åren, vilket till stor del beror på Norrtälje hamn-projektet. De mesta av de här pengarna hoppas kommunen att få tillbaka när hamnområdet bebyggs.

Den senaste statusrapporten för detta projekt, som kom vid årsskiftet, är dock positiv. Tidsplanen har i stort sett följts, även om det inte blivit lika många byggrätter under 2017 och 2018 som det var tänkt: det blev cirka 755 jämfört med målet på 1000. Men det byggs i fyra olika kvarter och under 2019 väntas byggstart ske i minst två kvarter till.

Den något avsvalnade bostadskonjunkturen tycks alltså inte ha påverkat Norrtälje Hamn-projektet speciellt mycket ännu. Det är bra. Men riskerna är mycket stora, och hur projektet utvecklas kan få stor betydelse för Norrtälje kommuns ekonomi de kommande åren.