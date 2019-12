Läsarstorm efter NT:s artikel – Jenny rörd efter allt stöd: ”Jag började gråta”

I NT:s artikel berättar Jenny Frid och Vanja om hur jobbig julen kan kännas för en ensamstående förälder med försörjningsstöd som enda inkomst. Till skillnad från lönen betalas försörjningsstödet ut först efter jul, vilket gör det ännu svårare för de som redan lever på marginalerna att ha råd med julmat och julklappar.

Redan samma morgon som artikeln publicerades ringde det på dörren hemma hos Jenny Frid.

- Först dök det upp en dam med en stereo som hon ville skänka och en stund senare kom en herre förbi med två högtalare han hade tänkte sälja och lite pengar. När de hade gått började jag gråta för jag blev så himla rörd, säger hon.

Resten av dagen fortsatte på samma vis. Fram till klockan åtta på kvällen kom telefonsamtal från personer som ville hjälpa.

- Jag fick ett sms från en person som läst artikeln och ville bidra med en slant till mat och julklappar. Sedan swishade han tusen kronor. Jag var helt chockad, berättar Jenny Frid.

Totalt åtta personer har tillsammans skänkt flera paket och hela 3500 kronor till Jennys julkassa.

– Det är jättemycket pengar. Jag kan inte beskriva med ord hur tacksam jag är och hur mycket det värmt i mitt hjärta. De här personerna är änglar. Jag har skrivit ner alla som hört av sig för att komma ihåg dem och vill verkligen tacka dem och önska dem en helt underbar jul, säger hon.

Vad kommer pengarna gå till?

– Jag kommer lägga dem på min sons julklapp och hans födelsedagspresent i februari. Han har önskat sig en stationär dator jättelänge och nu kanske vi äntligen har råd att köpa en.

Jenny Frid är glad över att fler har fått upp ögonen för hennes, och många andras, situation och hoppas att kommunen ändrar sina regler så att försörjningsstödet betalas ut tidigare i december framöver.

- Jag tycker egentligen att alla vi som går på försörjningsstöd borde samlas och gå till politikerna. Om det är som det stod i tidningen att socialtjänsten i Norrtälje inte har några pengar att röra sig med är det bara politikerna som kan ändra på det, säger hon.

LÄS OCKSÅ: Vänsterpartiet vill införa julbidrag – en ickefråga i Norrtälje: ”Finns inga pengar”

Så här kan du hjälpa andra i jul:

Giving people: En hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och barnfattigdom i Sverige. Förra året hjälpte Giving People mer 2250 familjer som fick julmat och/eller julklappar och cirka 5000 barn som fick julklappar. För att stödja verksamheten kan man swisha till nummer 123 137 65 24.

Pingstkyrkan i Norrtälje: En kristen församling som bland annat driver en second hand-butik i sina lokaler. Under 2018 betalades drygt 1 100 000 kronor ut till olika projekt och katastrofer. Lokalt har pengarna som kommit in från donationer och försäljning gått till familjer som behövt hjälp med matkasse inför julen samt integrationsarbetet i Norrtälje.

Allas lika värde: Ideell lokal organisation som samlar in och delar ut kläder, matcheckar och andra saker till personer som inte kan få ihop det allra nödvändigaste själva. För att bidra kan man föra över pengar till bankgiro 5396-3336 eller kontonummer 8242-1 3949 824-1, alternativt swisha till nummer 123 206 99 20.

Roslagsblomman: Ideell förening jobbar för att barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer i Norrtälje kommun ska få utöva idrott, musik och andra fritidsaktiviteter. Under julen delar föreningen även ut julklappar till familjer i Norrtälje, Hallstavik och Rimbo. För att stödja verksamheten kan man handla i deras second hand-butik eller donera pengar till bankgiro 170-4220 eller swisha till 123 155 3874.