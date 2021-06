Lännabon Per Lodenius (C) slutar i riksdagen: ”Den här typen av uppdrag ska man inte ha hela livet”

Per Lodenius kommer att sitta kvar på sin riksdagsplats mandatperioden ut. Vad han därefter ska göra återstår att se.

– Jag kommer att fortsätta att jobba med mina passionsfrågor – om det är kommunalt eller någon annanstans i någon organisation får jag se – men jag kommer inte att lämna partiet.

På frågan om han kan tänka sig att bli kommunalråd i Norrtälje svarar Per Lodenius att det inte är aktuellt.

–Nej, vi har ett kommunalråd just nu – Anders Olander. Sedan är det partiet som beslutar i nästa steg vem som ska fortsätta om han väljer att avgå någon gång i framtiden. Men det är en framtida fråga.

Per Lodenius är född och uppvuxen i Norrtälje och bor numera i Länna. Han har suttit i riksdagen för Centerpartiet sedan 2006 och är partiets talesperson inom kulturpolitik och särskolefrågor.

Innan riksdagskarriären jobbade Per Lodenius som danslärare och lärare inom särskolan. Just särskolefrågan har varit en hjärtefråga under åren i riksdagen och han beskriver sin motion om att underlätta för funktionshindrade att ta del av eftergymnasiala studier som en av sina största framgångar i politiken. När samtliga partier ställde sig bakom förslaget grät han i talarstolen.

– Det kom en tår. Jag hade jobbat och slitit så med den frågan. Det finns nu ett uppdrag hos regeringen att se över hur man ska kunna underlätta för den som har gått särskola att kunna studera vidare på exempelvis högskola, folkhögskola eller yrkeshögskola. Möjligheten finns redan idag men det är inte lätt att göra.

Tidvis har arbetet i riksdagen medfört mycket jobb, berättar Per Lodenius.

– Man har kommit klockan 07 till riksdagshuset och inte kommit hem förrän tre dagar senare, utan att lämna riksdagshuset. Det har varit arbete och möten från tidig morgon till sen kväll. Man går upp till ett litet övernattningsrum, sover några timmar och fortsätter sedan.

Precis som för många andra yrkespolitiker så har hot varit en del av livet.

– När sådant har drabbat min familj, och det har det gjort vid ett par tillfällen, då har det varit tufft. Inte för min egen skull men för min familjs skull. Kritik ingår i uppdraget, det kan jag ta. Men inte rena hot.

Per Lodenius är, utöver riksdagsuppdraget, även ersättare i kommunstyrelsen och sitter i kommunfullmäktige.

– Jag kommer att ställa upp i kommunfullmäktigevalet om partiet vill ha mig.