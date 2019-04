Mellanstadieelever förtvivlade inför flytt: "Det känns väldigt otryggt"

Anmäl text- och faktafel

Femmorna vid Länna skola i Bergshamra pratar upprört i munnen på varandra. För drygt en månad sedan klargjorde skolans rektor att klassen kommer att behöva genomgå stora förändringar, och frustrationen över beslutet fullständigt väller ur dem där de sitter hopträngda kring ett bord på skolgården.

Efter sommarlovet kommer de behöva flytta till högstadiets lokaler, få högstadiets lärare och spendera sina raster på en annan skolgård än den som de sitter på just nu. Rektorn kom in under en presentation som barnen skulle hålla för sina föräldrar och delgav nyheten, och några av barnen blev så omskakade att de bröt ihop och började gråta.

– Många i femman tycker att det känns väldigt otryggt bara att passera den delen av skolan på väg till matsalen, och nu ska vi vara där hela tiden, säger Axel Westerlund.

Klasskompisarna instämmer. Det finns en drös orosmoment kring omstruktureringarna och vare sig barn eller föräldrar förstår syftet. De ser inte att beslutet över huvud taget kan leda till något positivt för barnen utan upplever att skolan helt och hållet har tappat barnperspektivet.

– Fast enligt rektorn är det här bra för oss. Hon säger att vi ska få mer kompetenta pedagoger, men vi tycker att vi redan har bra lärare. Det här handlar bara om besparingar, säger Edvin Pernefalk.

Treornas lokaler har bommats igen. De måste renoveras för att bli säkra att använda igen, och enligt föräldrar som NT har varit i kontakt med har inte skolan de resurserna. Treorna ska därför flytta in i femmans lokaler, som nu alltså ska få dela utrymme med skolans högstadieelever.

Barnen berättar om andra skolor som har försökt att optimera lärarresurser och utrymmen, men där det har blivit så rörigt att man har varit tvungna att låta barnen gå tillbaka till sina tidigare lärare och lokaler.

– Våra rum och vår skolgård är ju anpassade för mellanstadieelever. Det är inte deras, säger Karin Faxén.

Samtidigt har barnen observerat att skolan har fått en renoverad expedition och så har de fått nya skåp. De tycker att prioriteringarna är bisarra.

– Det känns som att rektorn inte har tänkt igenom det här utan att man bara bestämmer något impulsivt för att spara pengar, men vi vill verkligen inte det här. Vi vill vara kvar på mellanstadiet, säger Axel Westerlund.

Susanne Johansson är rektor vid Länna skola. Hon hoppas att de vuxna kring femmorna kan underlätta processen som hon anser är en nödvändighet.

– Om det känns oroligt för några elever är det viktigt att vi vuxna kan hjälpas åt att beskriva syftet med förändringen så att de känner sig trygga, säger hon.

Ett argument för omplaceringen är att de kommer få mer kvalificerade lärare. Har de inte det i nuläget?

– De har kvalificerade lärare i dag också, men som alla skolor behöver vi anpassa organisation och bemanning efter elevantal. Eftersom vi blir färre elever nästa läsår behöver vi se över organisation och lärarskapet så att eleverna fortfarande har ämnesbehöriga lärare i de olika ämnena.

Vad är skolans förhoppningar med omstruktureringen?

– Det är inte alls ovanligt att man i skolan flyttar och byter klassrum, det sker nästan varje år på skolorna; det konkas möbler och material när eleverna har gått på sommarlov. Anledningen till att några klasser byter klassrum till hösten, och att årskurs sex får två nya lärare, är alltså att erbjuda alla elever, både på skolan och på fritids, ändamålsenliga lärmiljöer men också behöriga ämneslärare.