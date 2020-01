Lågorna i Australien bränner minnen från ett tidigare liv: ”Det är ett extremt land”

Greg och Ewa Connolly bor på Vätö, en ö Norrtäljes skärgård. Men så har inte alltid tillvaron sett ut. Greg kommer från Australien medan Ewa kommer från Norrtälje. Tillsammans har dem bott på flera platser i världen, och nu innan de bosatte sig på ön spenderade dem ungefär 10 år i Australien. En tid kantad av extremväder, men aldrig har de någonsin varit med om lågor likt de som nu slukar stora delar av Gregs hemland.

– Jag är född och uppväxt i Bega, i den sydöstra delen av Australien. Ungefär 340 kilometer från Sydney. Områden kring byn är nu i frodande skogsbränder, men just Bega har hittills klarat sig. Jag är ledsen för jag känner ju till alla platser som nu inte längre finns kvar, säger Greg och fortsätter:

– Bara ett stenkast från Bega finns en annan by som brann upp för bara något år sedan. Att det brinner i Australien är inget nytt för oss tyvärr, vi är vana med det. Men att det brinner i den omfattningen som det gör nu, det har jag aldrig varit med om förut.

Ewa som är uppväxt i Norrtälje och van vid varierat väder och skiftande årstider fick en chock första dagen hon skulle till sitt nya jobb i Australien för tio år sedan.

– Jag blev fast på motorvägen i flera timmar. Runt omkring vägen brann det. Det var bara att vänta och sedan vända hemåt igen, säger hon.

Statusen just nu i många delar av Australien är kritisk. Långa köer ringlar sig fram i matbutikerna i de sydöstra delarna för att människor bunkrar upp med förnödenheter inför flykten från lågorna. 50 000 människor är sedan de senaste dagarnas våldsamma brandspridning utan el och på vissa ställen finns varken rent vatten eller bränsle, skriver nyhetsbyrån Reuters. Bränder under sommarhalvåret är inte ovanligt i Australien, men så omfattande som de varit under 2019 och början av 2020 har tidigare aldrig varit.

– Och då har sommaren precis startat i Australien, varmare kommer det bara att bli, säger Ewa.

Greg och Ewa Connolly har både familj och vänner kvar i Australien.

– Vi är oroliga hela tiden. Men som tur är så bor dem inte i de mest kritiska områdena och har klarat sig bra hittills. Men luften är fylld av rök och ligger som en tjock dimma, säger Ewa.

– Det här är ett resultat av klimatförändringarna och ett konservativt styrt land, säger Greg och fortsätter:

– Man gör samma sak om och om igen och förväntar sig ett nytt resultat, det funkar inte så. Det har alltid brunnit mycket i Australien, ändå så verkar det inte som man tänkt ut en ordentligt plan för hur man ska hantera det.