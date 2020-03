Lagkamraten coronasjuk – Tollbring i karantän: "Klart det är konstigt"

I går kom det fram att danske Mads Mensah, proffs i tyska Rhein-Neckar Löwen, blev den första Bundesligaspelaren i handboll att smittas av coronaviruset.

Dansken är som bekant lagkamrat med flera svenskar, däribland Rimbo HK-fostrade Jerry Tollbring.

När Sporten ringer upp 24-åringen står det klart att han och lagkamraterna har försatts i karantän kommande två veckor på grund av lagkamratens insjuknande.

– Vi träffade honom i torsdags, så nu är det karantän som gäller. Vi är med andra ord typ lediga i 14 dagar. Sedan får vi se vad nästa beslut blir, säger han.

Så ni tränar ingenting just nu?

– Nej, serien drar igång tidigast 22 april. Det är ju en månad bort, så det känns konstigt om vi skulle träna på utan att ha några matcher.

Det måste kännas märkligt att serien stoppats mitt i säsongen?

– Ja, det står ju helt stilla. Klart att det är konstigt och en annan upplevelse jämfört med allt annat. Men man kan väl inte göra så mycket än att försöka träna lite på egen hand. Vi fick ett träningsprogram med oss hem, så vi rör på oss under tiden. Det är sagt att vi ska göra det hemma.

Det har väl inte undgått någon att coronavirusets utbrott har slagit hårt mot allt och alla – och idrotten och handbollen är sannerligen inga undantag. Men Tollbring känner sig inte så orolig för sin egen del.

– Nej, jag är inte så jäkla orolig för egen del. Vad jag förstår är det äldre och personer med sämre immunförsvar som får se upp. Det är värre för dem. Och det är tråkigt, men man kan inte göra så mycket.

Hur har det påverkat dig?

– Jag är ju fast här nere, i och med att de har stängt gränsen. Men samtidigt kan det vara bra att hålla sig här, med tanke på att det kan komma nya direktiv från klubben och handbollen.

Vad fyller du din lediga tid med?

– Mycket datorspel... Man får väl vara glad att man kan ägna mycket tid åt det. Sedan hörs man lite med lagkamrater och så där, men det är ganska lugnt.

Coronaviruset är inte den enda stora händelsen under våren för Tollbring och hans Rhein-Neckar Löwen. I februari gjorde klubben nämligen sig av med tränaren Kristján Andrésson, som svenskarna av förklarliga skäl (Andrésson var svensk förbundskapten mellan 2016 och 2020) har en nära relation till.

Inte minst Tollbring, som visserligen debuterade under Ola Lindgren och Staffan Olssons styre, men som sedermera slog sig in på allvar i landslaget under just Andrésson.

I stället har tyske Daniel Schwalbe tagit över.

– Det blir en annan röst och jag tycker att vi har spelat bra (sedan dess). Samtidigt kände man Kristján på ett annat sätt än kanske de andra spelarna i laget. Samma här, man får göra det bästa av situationen.

Sporten har tidigare berättat om den luriga sitsen i klubblaget – där Tollbring ofta har fått stå åt sidan för klubbikonen Uwe Gensheimer på vänstersexan, men samtidigt haft Andréssons förtroende i landslaget.

Har tränarbytet inneburit någon skillnad för dig?

– Nej, jag vet inte. Nu har Uwe varit skadad och då har jag fått spela hela tiden.

Hemma i Roslagen har annars den senaste veckan handlat mycket om Rimbotränaren, tillika Jerrys pappa, Dick Tollbring – som står anklagad för att ha fällt rasistiska kommentarer om eller mot en domare i samband med matchen mot Kungälvs HK.

Hur ser du på händelsen?

– Jag vet inte exakt vad som har hänt, men att han skulle mena domaren tror jag inte. Det är inte sådana värderingar jag har vuxit upp med hemma. Jag tror att det är ett missförstånd, men jag vet inte mer och kan därför inte kommentera det ytterligare.