Traditionellt, nytt och lite amerikanskt – CajsaStina Åkerström sjunger in julen med Norrtälje motettkör

För tre år sedan gästade hon Norrtälje kyrka och sjöng svängig vispop med motettkören. Nu kommer CajsaStina Åkerström tillbaka för en gemensam - och utsåld - julkonsert några dagar innan första advent.

– Jag reser runt i landet och samarbetar med olika körer det känns så kul, det grundar sig i nån slags kärlek till musiken och att få lira ihop. Det blir en levande process och jag tycker inte alltid det behöver bli så där extremt perfekt, så länge glädjen finns så räcker det väldigt långt. Och när det gäller just julkonserter är det viktigt att värmen finns där också. Värme och tända ljus, säger hon.

Under året har hon turnerat med Jack Vreeswijk i föreställningen "Du och jag farsan" som efter årsskiftet fortsätter till Norge. Hon har nyligen släppt den djupt personliga singeln "Om det var du" om sorgen över att sin egen barnlöshet och ett album kommer ut 2019. Men innan allt det där är hon alltså ute på julturné där hon blandar traditionell julmusik med några av sina egna visor samt tolkningar av Gustaf Frödings texter och Evert Taubes musik.

– Och så blir det naturligtvis riktiga klassiker som "Det är en ros utsprungen" som har anor ändå från 1400-talet, och även min nya singel "Jul i gemenskap".

Körledare för Norrtälje motettkör med hemvist i Norrtälje kyrka är Daniel Edoff.

Enligt honom är den goda stämningen viktigast i en riktigt bra julkonsert.

– Man ska känna sig som hemma och man ska känna sig välkommen. Jag tycker att man får den känslan extra mycket så här års när det är mörkt och ruskigt ute, men inne i kyrkan är det trevligt med tända ljus. Sedan tycker jag att konserten bör innehålla traditionell musik, men inte bara det för då blir det tjatigt.

Uppblandat med det klassiskt juliga bör det finnas även andra låtar för att upplevelsen inte ska bli tråkig, något som "väcker konserten till liv".

– CajsaStina Åkerström är fenomenal på att hitta just sådana nya ingångspunkter.

Själv tycker Daniel Edoff att varje julkonsert dessutom bör innehålla något ur den amerikanska låtskatten, gärna "The Christmas song" (vanligen kallad "Chestnuts roasting on an open fire" och odödliggjord med jazzsångaren Nat King Cole 1919–1965) som är hans egen personliga julfavorit. Handen på hjärtat, har du börjat lyssna på julmusik än?

– Jo, lite faktiskt. Jag tjuvstartade redan i oktober när det blev så vintrigt. Jag och barnen brukar lyssna när vi lagar mat tillsammans, då blir det amerikansk julmusik. Man får lite feeling och glömmer bort höstrusket för ett tag, säger han.