Sofia Karlsson inför spelningarna i Rimbo: "Jag kan inte sjunga något jag inte menar, det är musikdöden"

Anmäl text- och faktafel

Sofia Karlsson skulle ha kommit till Café Chocolate förra hösten, men tvingades ställa in på grund av sjukdom.

Nu blir spelningarna av. Söndag 30 september är hon på plats för två konserter tillsammans med pianisten Johan Grader.

Hon beskriver dem som akustiska i dubbel bemärkelse, eftersom spelningarna görs utan ljudanläggning.

– Det är fantastiskt att få göra det ibland, det blir ett helt annat rum. Det blir lite mer hudlöst i musiken, man måste ställa om öronen, säger Sofia Karlsson.

För mig finns inga genrer

Hon är utbildad vid Musikhögskolan och fick sitt stora genombrott 2005 med albumet "Svarta ballader" där hon tolkar Dan Andersson.

Sedan dess har hon givit ut flera skivor, turnerat flitigt och samarbetat med andra artister och, på senare år, även med symfoniorkestrar.

– För mig finns inga genrer. Jag har letat efter vad jag älskar att sjunga, det har varit lite olika musik i olika tider.

Hon skriver också egen musik.

Var hämtar du inspiration?

– Det är en bra fråga. Det kommer bara, just nu har jag ingen inspiration , men den kommer tillbaka. Att resa är alltid bra, att se andra platser och folk från andra världar.

Den senaste tiden har hon sjungit mycket Leonard Cohen, hon räknar med att några av låtarna kommer att finnas med vid spelningarna i Rimbo.

Vad är det du har fastnat för hos Cohen?

– Hans fantastiska poesivärld, det är magiskt bra texter. Jag får en textkick, där det som är drivkraften i mig.

Texterna betyder mycket för Sofia Karlsson, det räcker inte med en bra melodi, orden väger tungt.

– Texterna är otroligt viktiga. Man måste mena hundra procent av varje rad, annars kan man lägga ner. Jag måste älska varje låt jag gör.

Läs mer: Här är hela programmet för Café Chocolate i höst

Programmet på Chocolate blir blandat, hon sjunger gärna både egna och andras material.

– Att kliva in i en sång är som att kliva in i ett rum. Det kan bli tröttsamt att kliva in i sina egna rum hela tiden, det är en sorts frihet att göra andras låtar.

Han är en magisk poet

Dan Andersson kommer också att finnas med på programmet. Hon har inte tröttnat på musiken från "Svarta ballader".

– Han är en annan magisk poet, som Leonard Cohen. Jag har alltid med några stycken, särskilt när det är mindre sättningar, det är nära musik.

– Dan Andersson är musik jag har med mig hemifrån, det är naturlig musik för mig, den ligger väldigt djupt.

Sofia Karlsson har också ett nytt album på gång. Till jul släpps instrumentalplattan "Guitar stories", som avslutar hennes trilogi "Sally Wiola Sessions".

– Det är jag och en massa grymma gitarrister som spelar. För en gångs skull är jag nöjd.

Sofia Karlsson

Född: 1975

Bakgrund: Utbildad vid Musikhögskolan. Fick sitt stora genombrott med albumet "Svarta ballader" 2005. Har sedan dess släppt flera skivor.

Aktuell: Spelar på Café Chocolate i Rimbo söndag 30 september kl 13 och kl 15.30 tillsammans med pianisten Johan Graden.