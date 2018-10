Sharon Dyall kommer till Norrtälje med jazzig rock: ”Det blir oerhört lustfyllt!”

Anmäl text- och faktafel

När Sharon Dyall för en sisådär 12, 13 år sedan bildade jazztrion Another Angle ihop med pianisten Tommy Berndtsson och basisten Lars Ericsson så lät omgivningens reaktioner inte vänta på sig.

– Jag kommer ihåg att jag fick några kommentarer i stil med "Jaha, så nu ska hon börja med jazz minsann", sådär som vissa artister, när de blir lite äldre, kan få för sig ibland. Att de vill börja sjunga jazz och bli lite "smakfulla". Men att påstå att jazzen skulle vara något nytt för mig är märkligt för den har funnits med mig ända från början, säger hon.

Pappa Colin var jazzmusiker och dottern matades tidigt med musiken i hemmet och som tonåring sommarjobbade hon som körsångerska på hans turnéer. Den egna karriären tog fart tidigt och hon var både med i band och släppte soloalbum, gjorde krogshower, revyer och musikaler samt slog igenom stort som skådis i tv-serien "Varuhuset". Sharon Dyall har dubbat och översatt och regisserat dubbade filmer och är numera även utbildad logonom, röst- och talpedagog.

– Planen är att jag ska tycka att det är roligt att jobba, för jag funkar inte bra när det blir rutiner av alltihop. Om det blir för mycket av samma sak så börjar det klia i mig och jag klättrar uppåt väggarna. Att jobba med så många olika saker innebär dessutom att jag kan tacka nej till sådant jag absolut inte vill göra, och det är väldigt skönt. Om jag hade lagt alla ägg i en korg hade jag även blivit tvungen göra sånt jag inte tycker är kul. Är man endast musikalartist som i likhet med mig inte gillar alla musikaler – då blir man förr eller senare ändå tvungen att jobba med dem också! Det har hänt och jag gör aldrig om det. Det vore ett långsamt självmord, skrattar Sharon Dyall.

Annat är det med Another Angle, där sjunger hon bara sådant hon själv vill: personliga arrangemang på låtar av bland andra Jimi Hendrix och Prince.

– Det blir oerhört spontant. Vi kommer såklart dit med en plan – men det blir ändå sällan som vi har tänkt! Plötsligt kan någon av oss få en ingivelse och då får de andra haka på, det blir väldigt lustfyllt på så sätt. Vi väljer ut låtar vi verkligen älskar och gör dem på vårt sätt. Jimi Hendrix kan bli jazzig och en Beatleslåt kan kanske vi gör bossa nova av.

Inför andra framträdanden gäller oftast omfattande repetition och strikta program med förberedda mellansnack. Men inte med Another Angle. Här är i stället improvisation ledstjärnan.

–Vi försöker vara lite mer avspända. Ibland kan det hända att man kommer av sig men det gör inte så mycket för då kan man ta in det och göra något kreativt av det, jazzen är bjussig på så sätt. Så länge man lyssnar in publiken och ser till att ha det roligt med dem också.

Jazz och soul möter rock och pop

Vad: Another Angle.

Var: Folkets hus i Norrtälje.

När: Söndagen den 14 oktober kl 16

Vem: Jazztrio bestående av sångerskan Sharon Dyall, pianisten Tommy Berndtsson och basisten Lars Ericsson.

Om: Trion framför nya personliga arrangemang på kompositioner av bland andra Jimi Hendrix, Paul Simon, Van Morrisson, Beatles och Prince.