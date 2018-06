Mike-Ali först med att visa street art i Konst i ån: "Jag tycker om att provocera"

De stora fönstren bjuder in kvällssolen i konstnären Mike-Alis lägenhet. Ljuset snuddar vid en grupp böcker om legenderna Banksy och Basquiat, innan det letar sig vidare genom den egenbyggda glasväggen in till ateljén. Under sängen hittar strålarna en hel rad med sprayburkar.

Det är tydligt vilken genre som ligger Mike-Ali närmast hjärtat. Speciellt ute på terrassen. Där står konstverket som fram till mitten av augusti kommer stoltsera vid Norrtäljeån.

– Jag tycker det är viktigt med konst i det offentliga rummet och det borde finnas mer. Jag ser hellre konst än reklamaffischer, säger Mike-Ali och rättar till målningarna som står lutade mot staketet.

Han är den förste konstnären som deltar med street art i den årliga utställningen Konst i ån, och han ser fram emot att få visa upp sitt verk Reflektioner i staden.

– Jag tycker om att provocera lite och det ska jag göra. Konst ska ju skapa tankeställare och gatukonst är lätt att ta till sig.

Mike-Ali är uppvuxen i Hässelby i Stockholm och hans intresse för att teckna väcktes redan i tidig ålder. I mellanstadiet sökte han sig bort från pappret och hittade istället graffitin.

– Intresset för kulturen kom tidigt. Lite för att det var förbjudet. Det var en underdogkultur inom konsten. Sedan gick jag mer åt street art-hållet för det kändes mer rätt och mer jag.

De senaste åren har han flyttat mellan Norrtälje och Stockholm, och under tiden i huvudstaden var han aktiv i ett konstkollektiv på Södermalm.

Nu är Mike-Ali åter igen Norrtäljebo och sedan en tid tillbaka har han känt ett växande sug efter att ställa ut. Därför tvekade han inte när vännerna sa åt honom att ansöka till årets upplaga av Konst i ån. Med verket Reflektioner hoppas han få folk att tänka till kring människans påverkan på miljön och djuren.

– Jag tycker det är viktigt att belysa sådant som man gärna vill förtränga i sin semester idyll. När man tar en av sina två bilar till kiosken och äter glass med palmolja i till exempel. Jag hoppas att det kommer väcka känslor.

Konst i ån invigs på fredag den 29 juni kl. 12.

Deltagare Konst i ån 2018

Mike Ali - Reflektioner. 2018

Josefina Posch - Super-Sargassohavet: Isbergplastön. 2018

Filippa Barkman - Still south I went, and west and south again. 2013

Yvonne Törnqvist - Out of the woods. 2016.

Anders Engqvist - En annan tid. 2018.

Simon Gran Danielsson - Ett berg av möjligheter. 2018

Maja Spasova - S/V. 2018.

Magnus Wassborg - The end is near. 2018