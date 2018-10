Kristian Ekenberg: Tänk att Sara Stridsberg missade en Augustprisnominering!

Någons förlust är någon annans vinst. När Nobelpriset i litteratur blev inställt i år, på grund av skandalerna kring Svenska Akademien, lämnades utrymme över till andra litteraturpriset.

Vissa har tagit sig större friheter än andra i att bre ut sig på det övergivna utrymmet. Ja, jag syftar på det ”alternativa Nobelpris” som nyligen tilldelades Maryse Condé.

Det börjar bli allt mer trångt på prishyllan, med små pokaler som försöker skina på varandras bekostnad. Augustpriset har dock behållit ställningarna som det främsta svenska priset, som trots konkurrensen ändå lyckas väcka mediernas intresse när så många andra priser blir ignorerade.

Inför nomineringarna till årets pris har Sveriges Radios kulturredaktion gjort en genomgång av vilka böcker som har nominerats under senare år, och för att ha störst chans att nomineras ska boken vara utgiven under hösten. Några intensiva veckor efter semestrarna men före Bokmässan för förlagen att pricka in.

För bokhandeln, som gått miste om den livsviktiga kassakon en Nobelpristagare ger, kommer årets Augustpris spela ännu större roll.

En obalans uppstår. Jag sitter sedan några år tillbaka med i juryn till Sveriges Radions romanpris, och bokhögen på nattduksbordet växer sig orimligt hög så här års. Förlagens strategi är förståelig, men frågan är om den är kontraproduktiv. Tiden räcker inte till för att läsa alla värdiga kandidater.

Nomineringslistan tenderar att vara tämligen förutsägbar, men i år överraskar Augustprisjuryn verkligen. Åtminstone i den skönlitterära klassen, där årets i särklass bästa svenska roman som jag har läst, Sara Stridsbergs ”Kärlekens Antarktis”, inte nomineras. Inte heller andra förhandsfavoriter som Aris Fioretos och Cilla Naumann har fått en bekräftande nick från juryn.

Läs mer: Fler krönikor och kommentarer av Kristian Ekenberg

De lite mer förbisedda böckerna får i stället en stund i rampljuset, som Kenneth Hermeles ”En shtetl i Stockholm” och Björn Runeborgs ”Socialdemokratiska noveller”. Särskilt nomineringen till den senare är glädjande, om än förvånande. Debutanten Karin Smirnoff kommer från ingenstans och tar sig förbi stora delar av Sveriges litterära elit med romanen ”Jag for ner till bror”.

Hela Litteratursverige hickade nog till när nomineringarna lästes upp.

Glädjande också att juryn inte fallit för Jonas Hassen Khemiris besvikelse ”Pappaklausulen”.

I fackboksklassen var det mer väntat att de två tunga böckerna ”Mannen i skogen” av Jens Liljestrand och ”Svälten” av Magnus Västerbro skulle nomineras.

Men att Sara Stridsberg blir utan nominering! Hela Litteratursverige hickade nog till när nomineringarna lästes upp.

För bokhandeln, som gått miste om den livsviktiga kassakon som en Nobelpristagare ger, kommer årets Augustpris spela ännu större roll. Frågan är om det finns någon potentiell storsäljare bland de nominerade.

*

Samtliga nominerade

Årets skönlitterära bok:

"Ædnan" av Linnea Axelsson

"Skalornas förråd" av Ulf Eriksson

"En shtletl i Stockholm" av Kenneth Hermele

"Socialdemokratiska noveller" av Björn Runeborg

"Människan är den vackraste staden" av Sami Said

"Jag for ner till bror" av Karin Smirnoff

Årets svenska fackbok:

"Gubbas hage" av Kerstin Ekman

"Internet är trasigt. Silicon Valley och demokratins kris" av Martin Gelin och Karin Pettersson

"Mannen i skogen. En biografi över Vilhelm Moberg" av Jens Liljestrand

"Svälten. Hungeråren som formade Sverige" av Magnus Västerbro

"Mammorna" av Alexandra Pascalidou

"Lars Tunbjörk, Retrospektiv" av Lars Tunbjörk, Maud Nyccander, Göran Odbratt och Kathy Ryan

Årets svenska barn- och ungdomsbok:

"Gropen" av Emma Adbåde

"Vi kommer snart hem igen" av Jessica Bab Bonde och Peter Bergting

"Hemma hos Harald Henriksson" av Uje Brandelius och Clara Dackenberg

"Rymlingarna" av Kitty Crowther och Ulf Stark

"Regn" av Anders Holmer

"Comedy queen" av Jenny Jägerfeld

Lilla Augustpriset:

"Garderobiär" av Samuel Levander, Stockholm

"Vem beskyddar gudarna" av Linn Spjuth, Nora

"Att vara en Vacker Flicka" av Linn Spjuth, Nora

"Utdrag ur ett liv" av Sanna Wall, Hisings Backa

"Jag städade mitt rum i dag: en dialog" av Elin Herrault, Hägersten

"Det drunknar en sjöjungfru i grannens pool" av Amanda Rudelius, Knivsta