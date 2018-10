Hovet: Inget Akademimöte inplanerat i dag

Det kom motstridiga uppgifter om det skett något inval av nya ledamöter efter torsdagens sammankomst i Svenska Akademien.

Ja, det blir inval. Två, sade Per Wästberg efter mötet.

Men andra ledamöter verkade vara av annan uppfattning. Inget möte med kungen är heller planerat under fredagen, enligt hovet.

Jag har ingen information att ge i nuläget. Men det jag kan säga är att inget möte är inbokat. I övrigt får jag hänvisa till Akademien, säger hovets informationschef Margareta Thorgren till TT på fredagsmorgonen.

Förra veckan enades Svenska Akademien om att välja in de två nya ledamöterna Jila Mossaed och Eric M Runesson på stol 15 respektive 1. Det hela offentliggjordes efter att kungen godkänt invalen, något som måste ske enligt Akademiens stadgar. De två återstående tomma platserna skulle enligt ledamoten Per Wästberg kunna vara fyllda redan på fredagen, med kungens godkännande.

När de återstående ledamöterna lämnade torsdagsmötet bombarderades de med frågor från journalister på plats och flera medier uppfattade att Anders Olsson svarade nej på frågan om det skett några nya inval.

Vi har inte kommit så långt ännu, sade han.

Inte heller riksmarskalken Fredrik Wersäll kände till att något nytt möte finns inbokat.

Per Wästberg uppgav efter sammankomsten att han inte ville avslöja namnen på de två nya ledamöter som han hävdade att Akademien enats kring.

Absolut inte. Kungen måste godkänna först, så det kanske blir i morgon (fredag) eller på måndag, sade han.

Sara Haldert/TT

Fakta: De tomma stolarna i Akademien

Lotta Lotass, Klas Östergren, Sara Stridsberg och Kerstin Ekman är de första som begär och beviljas utträde ur Svenska Akademien. Stol nummer 1, stol nummer 11, stol nummer 13 och stol nummer 15 står därmed tomma.

De ledamöter som just nu är aktiva är: Bo Ralph, Sture Allén, Anders Olsson, Göran Malmqvist, Tomas Riad, Jesper Svenbro, Jayne Svenungsson, Per Wästberg, Kristina Lugn och Horace Engdahl.

Den 5 oktober meddelar Svenska Akademien att Jila Mossaed och Eric M Runesson har valts in på stol 15, respektive 1. De tar sitt inträde vid högtidssammankomsten den 20 december.

11 oktober kommer uppgifter från akademiledamoten Per Wästberg om att två nya ledamöter valts in under kvällens möte. Om så är fallet så är alla platser nu fyllda.