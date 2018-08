Folkmusik och Frank Sinatra: Här är höstens program på Café Chocolate

Artisten Sofia Karlsson fick sitt stora genombrott 2005 med albumet Svarta ballader, där hon tolkade Dan Andersson på sitt eget sätt.

Sedan dess har hon släppt en rad skivor, turnerat flitigt och samarbetat med många andra artister.

Den 30 september kommer hon till Rimbo där hon gör två spelningar på Café Chocolate.

Kaféet har sedan flera år tillbaka etablerat sig som en bred kulturscen i Rimbo, med både musik, konstutställningar och författarprogram.

Höstens program inleds den den 1 september. Då står Nicke Wagemyr på scenen med ett Frank Sinatraprogram. På repertoaren finns många av Sinatras mest kända låtar som Fly me to the moon, Lady is a tramp och My way.

Ett par dagar senare, den 3 september, öppnar höstens första utställning, där Mathilde Refsbäck och Alva Quertel visar målningar och teckningar.

Senare i höst följer utställningar med bland andra Per Stjärngård, Lotta Salo och målningar från boende på Birgitta gården och Kavat äldreboende.

Den 24 september kommer Rose Tillberg Matsson till Chocolate för att berätta om sin roman "Hotelldirektören" och den 6 oktober tar gitarrkvartetten "El cuarteto" från Uruguay plats på scenen.

Några andra inslag under hösten är ett musikkafé med Lasse Berzén och Hélène Eidsheim Westlund den 10 september, en välgörenhetskonsert den 20 oktober med Lasse Berzén och en hemlig gäst, samt en konsert med Rimbo kulturskola den 11 december.

Café Chocolate

Ett urval ur programmet:

1 september kl 18: Nicke Wagemyr sjunger Frank Sinatra

10 september kl 15: Musikkafé med Lasse Berzén och Hélène Eidsheim Westlund

24 september kl 15: Rose Tillberg Matsson

30 september kl 13 och kl 15.30: Sofia Karlsson

6 oktober kl 18: El cuarteto

11 december kl 18.30: Konsert med Rimbo kulturskola