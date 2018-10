Akademiens besked: En stol lämnas tom – ingen ny ledamot i år på stol nummer 13

Vid det traditionsenliga torsdagsmötet den här veckan kommer det inte att ske något inval.

– Vi tycker att vi har kommit så långt vi behöver nu under hösten. Det känns ändå som att vi har uppnått en viss stabilitet i Akademien och vi behöver inte skynda på processen. Det viktigaste är att vi gör invalen så noggrant som möjligt och att det finns en ordentlig konsensus kring valen inom Akademien, säger han.

Den 5 oktober valdes poeten Jila Mossaed och juristen Eric M Runesson in som nya ledamöter och den 19 oktober var det litteraturprofessorn Mats Malms tur att väljas in i Akademien. Båda gångerna kunde omröstningen genomföras med hjälp av de tre avhopparna Sara Danius, Kjell Espmark och Peter Englund.

– Vi har gjort tre väldigt bra inval och vi bör inte ha för bråttom utan vi återkommer med invalen tidigt i vår – det är målsättningen nu, säger Anders Olsson.

Att Akademien väljer att vänta med det sista invalet till nästa år har ingenting att göra med ärendet kring Katarina Frostenson, hävdar han. De tre avhopparna Sara Danius, Kjell Espmark och Peter Englund ska heller inte ha ställt några ultimatum kring hennes framtid för att delta i omröstningen.

– Jag har en känsla av att vi behöver lite ro i Akademien efter en väldigt turbulent höst. Det ska bli skönt att också kunna ägna sig åt Akademiens vanliga arbete ett tag utan hela tiden ställas mot de här väldigt svåra och ganska oförutsägbara processerna som det innebär att göra nyval med de här ledamöterna som inte befinner sig i samma rum utan som vi måste förhandla med också på distans.

En av de frågor som Svenska Akademien kommer att ägna sig åt framöver är hur Nobelkommittén ska se ut i framtiden. Anders Olsson bekräftar för TT att Nobelstiftelsen har ställt krav på att externa ledamöter ska tas in i kommittén framöver.

– Jag tror att alla är eniga om att vi behöver en större Nobelkommitté där det också finns plats för externa sakkunniga. Kanske också att det finns en balans, jag kan tänka mig att det är 50 procent ledamöter och 50 procent som är externa.

TT: Vilka utser de externa ledamöterna?

– Det får vi i Akademien göra och där har vi idéer om vilka man skulle välja ut. Det är inget problem egentligen och där finns det också en samsyn i Akademien om vilka man skulle kunna välja.

Sara Ullberg/TT

Fakta: De tomma stolarna i Akademien

Lotta Lotass, Klas Östergren, Sara Stridsberg och Kerstin Ekman var de första som begärde och beviljades utträde ur Svenska Akademien. Stol nummer 1, stol nummer 11, stol nummer 13 och stol nummer 15 stod därmed tomma.

De ledamöter som just nu är aktiva är: Bo Ralph, Sture Allén, Anders Olsson, Göran Malmqvist, Tomas Riad, Jesper Svenbro, Jayne Svenungsson, Per Wästberg, Kristina Lugn och Horace Engdahl. Sedan i våras deltar inte Sara Danius, Peter Englund och Kjell Espmark i aktivt i Akademiens arbete – de har dock varit med och röstat in de nya ledamöterna. Inte heller Katarina Frostenson deltar i arbetet.

Den 5 oktober meddelar Svenska Akademien att Jila Mossaed och Eric M Runesson har valts in på stol nummer 15 respektive 1. De tar sitt inträde vid högtidssammankomsten den 20 december.

Den 19 oktober meddelar Akademien att Mats Malm väljs in på stol nummer 11. Även han tar sitt inträde den 20 december.

Därmed är det bara stol nummer 13 som i nuläget står tom.