Välkänt bluesnamn får Sven Zetterbergs pris när det delas ut för första gången – ”Fullvärdig pristagare”

Under den traditionella trettondagsbluesen på jazzklubben Fasching i Stockholm i fredags, som arrangeras av Stockholms bluesförening, delade Sven Zetterbergs bluesstiftelse ut ett pris till minne av Zetterberg. Det gjorde man för första gången och priset gick till Allen Finney från Stockholm.

– Han är mycket värdig Sven Zetterbergs minnespris. Allen har sedan 1980-talets början aktivt varit med och berikat den svenska bluesscenen, vare sig han gjorde det som sångare och musiker eller låtskrivare och textförfattare, säger Magnus Calais, styrelseledamot i stiftelsen, och berättar att Allen Finney har gjort ett otal liveframträdanden där han med sin karaktäristiska röst utvecklat och förfinat bluesmusiken till sin egen:

– I oktober i höstas kom hans senaste album ”Salt breeze with Kites” ut och fick mycket fina recensioner.

Gitarristen och munspelaren Allen Finney som ursprungligen kommer från Michigan och numera bor i Stockholm är ett välkänt ansikte på bluesscenen. Han spelar traditionell akustisk folk och blues.

Var det svårt att kora fram vinnaren?

– Nej, vinnaren har verkat i samma anda som Sven och under mycket lång tid och uppfyller villkoren enligt stiftelsens stadgar.

Blues- och soulartisten Sven Zetterberg spelade bland annat med Telge Blues som bildades 1972 och som blev ett av Sveriges mest populära bluesband under 1970-talet. Zetterberg spelade också med Chicago Express mellan 1981 och 1996. Karriären som soloartist började på 90-talet och sedan dess gav Sven Zetterberg ut ett tiotal album som Soul of a Man, 2004, Grounded In Reality, 2010 och Mileage från 2012.

– Vi kommer att dela ut priset årligen till en person, ett band, eller en organisation som på ett framstående sätt verkat för och främjat bluesmusik, säger Magnus Calais.