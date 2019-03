Mello-finalen 2019 avgjord: John Lundvik blir Sveriges bidrag till Tel Aviv

John Lundviks bidrag “Too late for love” är redan den mest lyssnade låten på radio och strömningstjänster. Att han fick tolvor av samtliga internationella juryer kan båda gott inför framtida chanser i Tel Aviv 14-18 maj. Han röstades också fram som nummer ett av de svenska telefonrösterna.

Tvåa kom "On my own" med Bishara, trea kom "Hold you" med Hanna Ferm och Liamoo.

På fjärde plats landade "Norrsken" med Jon Henrik Fjällgren.

För kvällen var programledarkvartetten åter fulltalig, med Kodjo Akolor, Marika Carlsson, Sarah Dawn Finer och Eric Saade.

För öppningsnumret stod Benjamin Ingrosso och Felix Sandman, med duetten "Tror du att han bryr sig". Charlotte Perrelli och Israels Eurovisionvinnare 1998, Dana International, stod för en av mellanakterna med ett medley och nyskrivna låten “Diva to diva”.

Slutresultatet i finalen

1. John Lundvik – "Too late for love" Låtskrivare: John Lundvik, Anderz Wrethov, Andreas ”Stone” Johansson.

2. Bishara – "On my own" Låtskrivare: Markus Sepehrmanesh, Benjamin Ingrosso och Robert Habolin.

3. Hanna Ferm och Liamoo – "Hold you" Låtskrivare: Jimmy Jansson, Fredrik Sonefors, Hanna Ferm och Liam Pablito Cacatian Thomassen.

4. Jon Henrik Fjällgren – "Norrsken" Låtskrivare: Fredrik Kempe, David Kreuger, Niklas Carson Mattsson och Jon Henrik Fjällgren.

5. Mohombi – "Hello" Låtskrivare: Alexandru Florin Cotoi, Thomas G:son, Mohombi Moupondo och Linnea Deb.

6. Nano – "Chasing rivers" Låtskrivare: Lise Cabble, Linnea Deb, Joy Deb, Thomas G:son och Nano Omar.

7. Wiktoria – "Not with me" Låtskrivare: Joy Deb, Linnea Deb och Wiktoria Johansson.

8. Arvingarna – "I do" Låtskrivare: Mikael Karlsson, Nanne Grönvall, Casper Janebrink och Thomas ”Plec” Johansson.

9. Lisa Ajax – "Torn" Låtskrivare: Isa Molin.

10. Anna Bergendahl – "Ashes to ashes" Låtskrivare: Thomas G:son, Bobby Ljunggren, Erik Bernholm och Anna Bergendahl.

11. Lina Hedlund – "Victorious" Låtskrivare: Melanie Wehbe, Richard Edwards, Dino Medanhodzic och Johanna Jansson.

12. Malou Prytz – "I do me" Låtskrivare: Isa Tengblad, Elvira Anderfjärd, Fanny Arnesson och Adéle Cechal.