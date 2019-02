Fråga doktorn-doktorn Gunilla Hasselgren slutar – Suzanne Axell: ”Det känns konstigt”

Anmäl text- och faktafel

Efter att ha synts i tv-rutan sedan år 2003 då programmet ”Fråga doktorn” började sändas har Gunilla Hasselgren nu valt att säga upp sig för att jobba som distriktsläkare på heltid, berättar Nöjesbladet.se.

En bidragande orsak är det slitiga pendlandet till och från och Umeå där programmet spelas in. Tidigare har programmet sänts från Norrköping och från Karlstad.

– Det här var inte ett beslut som togs över en natt. Men man kommer till en skärningspunkt när man kanske sitter på Arlanda och ska resa till Umeå från Karlstad för tusende gången och då känner man kanske att det är dags att göra något annat. Jag har verkligen gillat SVT och det har varit en ära att jobba med public service, säger doktor Gunilla Hasselgren till Nöjesbladet.

Programledaren Suzanne Axell, som började sin journalistkarriär som reporter på Norrtelje Tidning och nu har sommarhus utanför Edsbro, kommer att kommer att sakna sin nära kollega.

– Jag har vetat om det här ett tag. Det påverkar mig mycket. Men Gunilla kände väl att hon ville göra andra val. Det är klart jag tänker ”Hur blir det här?” Men jag respekterar hennes beslut. Det känns konstigt, men The show must go on, säger hon till tidningen och understryker att hon själv inte har några planer på att sluta med programmet.

Ny Doktor i Fråga Doktorn blir Karin Granberg som bland annat har varit läkare åt Skellefteås AIK:s A-lag och läkare under två säsonger av ”Expedition Robinson.”