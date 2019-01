Pasi: Fortsatt strömlöst i Roslagen – hög tid att sparka folk i arslet

Stormen Alfrida rasar inte längre likt en destruktiv Thanos från filmen Avengers: Infinity War.

Men jag rasar fortsatt, så till den milda grad att propparna ryker.

Anledningen till det är att det har tagit alldeles för lång tid att få tillbaka strömförsörjningen till de drabbade. Det är under all kritik att många tvingas vänta ända till den 25 januari, då alla enligt utsago ska ha strömmen tillbaka i sina hem och liv.

Det är sant att det tjänar föga till att rasa, det är ett ickekonstruktivt sätt att lyfta problem ... men ibland hittar man ingen annan väg. Ibland är ett furiöst inlägg i debatten den enda stigen man kan klampa på för att belysa sådant som är oacceptabelt.

Eftersom det är svårt att peka ut skyldiga som raseriet kan riktas mot är denna krönika en spark i arslet på alla som har någon form av makt att se till att hem i uppkopplade och digitalt galopperande Sverige inte är strömlösa mer än ett dygn ... och då är jag ändå hygglig i min tidsfrist.

De flesta skulle nog bli tokiga av att vara strömlösa redan efter tre timmar.

Vem kunde ana att så många skulle få en chockartad start av det nya året 2019 när Norrtelje Tidning den 1 januari rapporterade följande på sin sajt: Kraftiga vindar drar in över Roslagskusten och Ålands hav under kvällen. Nu ställs delar av färjetrafiken in. Trafikverket varnar också för trafikproblem.

Redan den 2 januari började dock vidden av Alfrida sjunka in när NT rapporterade om över 20 000 strömlösa hushåll samtidigt som Norrtälje Energis elnätschef Christer Totftgård siade om risken för långvarigt strömavbrott.

Där och då avslöjades att räddningstjänsten var maktlös gällande skadehanteringen. Med tanke på det är det intressant att Vattenfall via sin hemsida meddelade att strömmen i Norrtälje kommun skulle vara tillbaka "framåt 16-tiden". Inget fel i att vara optimistisk, men med tanke på att tiden nu vandrat två veckor efter "framåt 16-tiden-beskedet" är det inte konstigt att ett visst raseri ändå byggs upp.

NT:s politiske redaktör Reidar Carlsson belyste den 7 januari hur sårbart dagens samhälle är - och han har helt rätt.

Att kommuner, företag och medmänniskor hjälps åt och samarbetar för att göra det bästa möjliga under krisartade situationer är hjärtevärmande och ger fortsatt tro på mänskligheten ... men att ett modernt Sverige inte kan fixa ström i Roslagen inom rimlig tid är lika oförståeligt som att Rospiggarna plötsligt skulle sadla om från speedway till kricket.

Rospiggar skulle bli rosenrasande över ett sådant förfarande.

I går eftermiddag var 7 800 hushåll i Roslagen fortsatt strömlösa ... och det är därför som jag rasar vidare med denna krönika.

Noterar att pajkastningen gällande krisläget pågår för fullt, vilket knappast löser problem här och nu.

Därför avslutar jag med en sista spark i arslet på dem som har någon form av makt att se till att hushåll i vårt kära fosterland kan räkna med strömtillförsel.

Agera!