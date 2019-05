Krönika: Biff Byford är större än Pavarotti

Jag såg Europe på Roslagsskolan när de slog igenom och fick en autograf av Anki Bagger efter ett besök på Storholmen. Fick den på magen. Jag duschade inte på en vecka. En annan vän har åkt hiss med Pavarotti och råkat trycka sitt finger i magen på tenoren istället för på hissknappen. Sånt som händer, antar jag. När tvångstankarna tar över.

En annan vän satt en hel kväll och drack öl med Bono, utan att veta att det var han. Och jag minns hysterin på NT när stavhoppsstjärnan Sergei Bubka hade setts handla på Robin Hood. Och jag såg själv Patrik Sjöberg under en charterresa i Brasilien. Han var längre än jag trodde. Och jag har även sett Carl-Gustaf Lindstedt åka skateboard på en klippa i skärgården.

Men det är ändå ingenting.

På lördag kommer Biff Byford till Norrtälje.

För den oinvigde (att folk kan vara det i det här fallet är faktiskt en gåta) är Biff Byford sångare i det klassiska hårdrocksbandet Saxon. Ett band som stått som inspiration för mängder av hårdrocksband, bland annat Metallica. Saxon är ett av de band som kom fram under den rörelse som kallades New Wave Of British Heavy Metal som Motörhead i stort sett satte igång i mitten av 70-talet och som med tiden födde band som till exempel Iron Maiden och Def Leppard. Saxon bildades i Barnsley. Bara en sån sak.

De var hur stora som helst. De turnerade runt om i världen, spelade på de stora arenorna med låtar som Wheels of steel, Denim and leather och Crusader. Flera bandmedlemmar har kommit och gått men Biff, med sin fantastiska röst, har alltid stått längst fram på scenen.

Han är en ikon. Det långa håret, de tajta byxorna, fransarna. Rösten.

Själv lutar jag mig tillbaka i soffan och sätter på den låt som fick mig att sluta headbanga min panna blodig och istället verkligen börja lyssna på texterna. Den finns på albumet Strong arm of the law och heter Dallas 1 PM. Låten handlar om mordet på John F. Kennedy och är fortfarande en låt som jag anser vara så nära perfektion det bara går att komma.

Den har även lärt mig mycket. Lärt mig att uppskatta texter. Lärt mig historia. Fick mig, på ett sätt, att skriva själv. Jag köpte en elgitarr också. Någon Biff-liknande röst hade jag nämligen aldrig, jag lät mer som en korsning av en misstänksam vakthund och en gris. Gitarren var det närmaste Biff jag kunde komma.

Nu kommer han till Norrtälje på lördag. Han ska sjunga på knuttarnas fest.

Det är faktiskt helt sjukt.