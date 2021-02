KRÖNIKA. Näringslivet och corona – NT vill höra din historia

Den 17 februari publicerade Norrtelje Tidning en artikel med rubriken; Pandemin slog undan allt för krögaren Suneerat Jantharang: ”Hjärnan gick på högvarv och kroppen var slut”.

En drabbande text som träffade mig och många andra, rakt i bröstet - pandemin har verkligen skakat om människors livsverk.

Det är ingen hemlighet, vi vet idag att det finns mängder av drabbade företagare och det är inget annat än blytungt för de som genomgått ett eller flera elddop för att hålla sina verksamheter vid liv.

"Vi förlorade viktiga intäkter vi hade räknat med. Jag jobbade överallt, hela tiden. På restaurangen, i butiken, med inköp, planering, allt administrativt, försökte hinna med familjen och oroade mig jättemycket."

"Vi ska vara tacksamma för vad vi har och ta hand om varandra. Efter sommaren får vi se om vi har råd att ha kvar butiken. Men vi är krigare hela gänget och kör på" berättar Suneerat i reportaget.

Norrtelje Tidning har under inledningen av 2021 dragit igång två reportageserier under parollen "Ett år med corona". Dels med intervjuer från kultur- och nöjespersonligheter - men även från NT:s sportredaktion där vi ramar in nedslagen hos idrottsföreningar med vinjetten "NT-besöket".

I Norrtelje Tidnings reportageserie om företagande och arbetsmarknad - vill vi lyfta berättelser från det lokala näringslivet.

NT vill berätta om erfarenheter från det gångna året - utmaningar eller framgångar. Eller varför inte en helt ny affärsidé som burit frukt - trots utmanande tider och en rådande samhällskris.

Ett perspektiv NT är intresserade av att titta mer på är unga företagare.

Om du, eller någon du känner, som kan sammankopplas med någon av nedan nämnda frågeställningar, så vill NT gärna veta mer.

Valde du att satsa, trots en pandemi?

Har du nyligen startat ett företag?

Har du tvingats tänka om med tanke på coronakrisen?

Eller: Vill du tipsa andra unga som ska starta företag om fallgropar som du bör undvika under brinnande pandemi?

Vad ni där ute i publiken upplever är det som ska bekräfta kärnan i NT:s journalistik varje dag – vi vill att människornas berättelser ska ta plats.

Ett löfte Norrtelje Tidning fullföljer, dagligen.

Därför råder vi er, hör av er om vilka människor vi bör träffa.

Du kan närsomhelst mejla redaktionen på [email protected]