Konstnären Johan Frid om nya boken: ”Speglar mina två-tre senaste år”

Nu sitter vi på var sin sida av vardagsrumsbordet hemma hos Johan Frid i Södersvik på Rådmansö.

Mellan oss ligger boken.

Det första intrycket jag får av den är något hårt, svart som asfalt - ja, något riktigt hårt.

När han tummar på det neutrala omslaget, enkelt viker upp det och bläddrar igenom boken slår en kaskad av färger emot läsaren och betraktaren. Ja, ett stort antal bilder är mjuka som silver.

Det är massor av färg inuti och de första bilderna i boken är hämtade från Johan Frids utställning i Norrtälje konsthall för två år sedan.

Utställningen hette Öppet Diorama. I glasutrymmet till entrén till konsthallen byggde han upp ett diorama. Dioramat sprängdes upp ur sin lådform och betraktaren kunde liksom gå in och bli en del av konstverket.

– Boken speglar mina två, tre års senaste målningar, skulpturer, installationer och andra konstnärliga arbeten. Bilderna på verken understryker en romantisk syn på naturen och verkligheten. Med romantik menar jag inte en ytlig upplevelse av naturen, utan mer en undersökande, säger Johan Frid och berättar koncist om bilderna på bokens 108 sidor.

I ett diorama finns en målad fond i förgrunden och olika figurer i ett rum som kan gestalta en natur, en historia eller en händelse vilket ger en helhetsbild av olika perspektiv.

I Johan Frids gestaltning i konsthallen, som nu skildras i boken, finns fonden, djur och natur men med ett annat innehåll. Dioramat börjar utanför konsthallens fönster! En av de första bilderna i boken, skulpturen på den svarta trumpetsvampen, är nämligen till hälften placerad utanför konsthallens entréfönster.

Guldgroda. Grävling, (överkörd). Villebråd. Rördrom. Kungsfiskare. Grön skalbagge. Fisk i behållare. Blomster. Lövhög (i koppar). Ön. Grantoppar. Rotvälta. Död gran...

Det är bara några titlar på alla de verk som förekommer i boken.

Johan Frid visar sin bredd och variation i hur han arbetar med olika material och tekniker som teckningar i blyerts, målningar, skulpturer, foto, med mera. Bara i skulpterandet arbetar han både i tenn, med trä, plexiglas och frigolit.

Hans landskapsmålningar är figurativa. Det kan vara ett trollskt, disigt landskap med vidsträckt himmel.

Hans fotografiska bilder hyllar och glorifierar naturen, liksom hans målningar gör det.

Han ser det magiska i det obetydliga och förrädiskt vackra, formar det som inte är något, ger oss förslag på hur det borde vara, ja, just det, han visar hur vacker naturen borde vara!

– Min konst handlar om min och människors syn på vår miljö och omgivning. Det handlar ytterst om det som är vi själva, det som sträcker sig utanför kroppen, som närmiljön. I dag är det jaget som gäller hos många, girighet och själviskhet. Naturen utarmas, vi ser miljöförstöring och hur skog skövlas. Människan hugger ner sig själv, säger han och fortsätter:

– Jag växte upp i Skåne, i en laddad, spektakulär natur, också så fylld av romantik. Samtidigt har jag alltid varit fascinerad av äventyrsromaner från vildmarken. Det har präglat mig. I min konst vill jag skildra hur vacker naturen kan vara. Jag strävar efter att hitta ett sätt att formulera mig konstnärligt på, i uttrycket vrider och vänder jag på visuella formuleringar.

Johan Frid föredrar att gå långsamt i skogen. Då infinner sig ofta en meditativ känsla.

– Folk ska vara så effektiva i allt man gör. Tar man en skogspromenad ska man plocka svamp eller göra något annat. Jag vill inte vara effektiv, då är förutsättningarna goda till att jag hittar något jag inte trodde fanns. Intryck av former och föremål blir sedan till skulpturer eller målningar i ateljén. Det kan vara former av ett fågelbo i en ihålig trädstam, hålrum till ett kaninbo, i en trädstam eller i marken, eller vilka former som helst, former som egentligen inte är något.

Han fascineras av undervattensmåleriet och visar på bilder i boken.

– Miljön under vattnet är så speciell, Det är en sådan tyst miljö. Alla vatten har en färg, insjöar, floder, hav... Undervattenslandskap är något jag kommer att jobba vidare med!

FAKTA

Johan Frid (född 1971) bor i Södersvik och arbetar med måleri, grafik, skulptur och installationer. Han har under de senaste åren haft separatutställningar på Galleri Se i Falun, Galleri Lorentzon i Stockholm, Vallentuna Kulturhus, Ærø Kunsthal, Ærø i Danmark och i Norrtälje Konsthall.