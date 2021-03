Kommunen stämmer sig själv i domstol om vattnet på Vätö skola: ”Vi har misslyckats med att sköta det här”

Redan i februari 2017 blev fastighetsavdelningen tillsagd att göra något åt dricksvattnet på Vätö skola. Vattnet visade på förhöjda halter av radon och natrium, vilket gjorde det ”tjänligt med anmärkning”.

Avsändaren var Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, som sköter livsmedelsinspektionen åt bygg- och miljönämnden.

Sedan dess har det kommit flera förelägganden, och 2019 fick miljö- och hälsoskyddsinspektörerna nog. De hotade med vite på 10 000 kronor om orsakerna till vattenkvaliteten inte blev utredda och kontrollrutinerna skärptes. Det hjälpte inte, och nu drar bygg- och miljönämnden kommunstyrelsen, som fastighetsavdelningen lyder under, inför förvaltningsrätten i Uppsala.

– Det här visar att systemet fungerar. Kontrollfunktionen fuskar man inte med, även om kommunen är fastighetsägare. Sedan kan man säga att från vår förvaltning har vi misslyckats med att sköta det här, säger Lars Lindberger, presschef på Norrtälje kommun.

Vad är det som har gått snett?

– Anledningen är väl tyvärr att fastighetsavdelningen inte är riggad för det här. Vi har lagt ut det på företag och inte haft koll på att de har gjort det här ordentligt, säger Lars Lindberger.

Hur farligt är vattnet på Vätö skola att dricka?

– Vattnet är inte farligt, men det bör åtgärdas enligt de riktlinjer som vi har i Sverige. Vi har anlitat ett nytt företag som hjälper oss med det, säger Lars Lindberger.

Vätö skolas rektor Kjell Pettersson är förundrad över den långdragna processen.

– Jättekonstigt kan jag tycka. Att man inom nämnder i kommunen stämmer varandra och inte åtgärdar på uppmaning kan jag tycka är märkligt, säger han.

Leif Söderbäck är projektledare på fastighetsavdelningen. Han berättar att en ny avgasningsanläggning är på ingång till Vätö skola, och bör vara på plats vecka 13.

– Vi byter ut hela enheten som ska ta bort radon. Det blir en helt ny avgasningsanläggning. Det är en stor tank där man luftar av radonet, och så går det upp via en avgasare ut i luften, säger Leif Söderbäck.

Han påpekar att de senaste vattenproverna på Vätö skola visar radonhalter om cirka 100 bequerel per liter. För att det ska bli farligt krävs 1000 bequerel per liter vatten, som dessutom måste vara så varmt att man kan andas in ångorna.

Enligt Leif Söderbäck har problem med den gamla reningsanläggningen åtgärdats efter förelägganden men kommit tillbaka igen efter en tid. Hädanefter ska fastighetsavdelningen hålla bättre koll på klagomål från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, så att ärenden inte behöver hamna i domstolen.

Där det nu alltså ligger en ansökan om vite. När domen kommer är oklart än så länge.