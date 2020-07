Knarkmisstänkta företagarna omhäktade på sannolika skäl – Åklagaren om utredningen: ”Kommer kräva mycket resurser”

Männen är i 50-årsåldern och hemmahörande i Norrtälje kommun där de sitter i ledningen för ett transportföretag. Båda misstänks för synnerligen grovt narkotikabrott begånget den 30 juni till 1 juli på olika platser i Stockholmsområdet, bland annat Norrtälje. Den ene mannen är också misstänkt för samma brott den 24 juni på olika platser i Stockholm och Järfälla kommun.

Männen har suttit häktade skäligen misstänkta sedan den 18 juli. På torsdagen omhäktades de på sannolika skäl, vilket är den högre misstankegraden.

– Så är det. Jag redogjorde för ytterligare bevisning och då bedömde rätten att det var sannolika skäl, säger kammaråklagare Sara Nilsson som leder förundersökningen.

Vad bestod den nya bevisningen av?

– Det är ingenting jag går in på, med hänsyn till utredningen.

Synnerligen grovt narkotikabrott är en ganska ny brottsrubricering, som kortfattat innebär att man har varit inblandad i mycket storskalig och organiserad narkotikahandel, eller på annat sätt hanterar stora mängder narkotika. En tredje misstänkt man från Huddinge kommun har medgett att han ”genomfört transporten” men så värst mycket mer vet vi inte om vad som läggs de misstänkta männen till last. Åklagare Sara Nilsson är förtegen.

– Jag vill inte gå in på några detaljer om på vilket sätt brottet har begåtts. Det är flera utredningsåtgärder som ska göras och fler förhör som ska hållas och då vill jag att vi ska kunna göra det utan att det kommer ut information om vad som har hänt, säger hon.

Hur arbetar ni med fallet?

– Jag vill inte gå in på det heller. Vi försöker klarlägga vad som har hänt i ärendet på olika sätt.

Sista dagen för åtal är satt till den 20 augusti, men utredningen kommer knappast att vara färdig då.

– Nej, det kommer inte bli något åtal då, vi får se hur långt utredningen har kommit. Det här är ett ärende som kommer att ta tid. Jag förväntar mig att det kommer kräva mycket resurser, både polisiärt och från annat håll, säger Sara Nilsson.

Vad för slags resurser?

– Jag vill inte svara på det just nu. De misstänkta häktades på sannolika skäl så sent som i torsdags. Viss information kommer säkert kunna lämnas längre fram, men just nu är jag väldigt tystlåten, för det är i ett känsligt skede i utredningen, säger Sara Nilsson.

Samtliga misstänkta nekar till brott och bestrider häktningen. De advokater som NT har lyckats nå vill inte ge några kommentarer.