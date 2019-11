Klimatet kräver åtgärder nu

Det är återigen dags för globala strejker eller manifestationer för klimatet. Människor över hela världen samlas den 29 november och 6 december med anledning av klimattoppmötet, COP25, i Madrid som pågår den 2-13 december. Detta för att sätta press på världsledarna att agera nu.

Även i Norrtälje genomförs en strejk, dels för att visa att vi är många över hela världen som trycker på inför COP25, och dels för att sätta press även på våra lokala politiker. Den 29 november samlas vi utanför Norrtälje kommunhus på Estunavägen – politikernas högborg – där det kommer att manifesteras i tal och sång. Vi hoppas att någon av de styrande politikerna då kommer att ta tillfället i akt att berätta om vad kommunen gör och kommer att göra den närmaste tiden – för nu brådskar det. Vi hoppas också att de känner pressen – och stödet till att agera – från alla de som samlas i Norrtälje varje fredag och under de större globala strejkerna. Den 27 september var vi över 500 personer på Stora torget.

Den 29 november är det dessutom ett helt år sedan klimatstrejkerna i Norrtälje startade. Det betyder att vi har stått utanför kommunhuset eller på Stora torget varje fredag i ett år. Kommunen har nu beslutat om en årlig 16 procent minskning av koldioxidutsläppen inom den egna organisationen. Det är bra, men tyvärr långt ifrån tillräckligt. Men nu vill vi också se att det efterföljs, samt att hela kommunen som geografiskt område inkluderas.

Som privatperson kan du göra mer än du tror. Ställ krav på de folkvalda genom insändare, öppna brev via lokalpressen eller lokalradion, delta i demonstrationer, dundra ut på Facebook och andra sociala medier att det räcker nu – vi måste ställa om för att säkra en ljus framtid för våra barn och barnbarn. Du känner säkert någon, som känner någon och så vidare – lavinen är i rullning. Ditt engagemang är tyvärr det som krävs för att vi ska få till en snar omställning.

Det finns många viktiga andra frågor i Norrtälje kommun som är angelägna att lyfta – underskottet i vårdbolaget Tiohundra, är en – men klarar vi inte av att hejda uppvärmningen av vårt gemensamma klot, så blir övriga frågor mindre viktiga, eftersom människor runt om i Sverige och världen inte kommer att kunna bo kvar, eller ens överleva, på grund av höjda havsnivåer, extremväder och naturkatastrofer etcetera.

Vi som undertecknar denna debattartikel skriver under som representanter för våra intresseorganisationer Fridays For Future och Roslagens Naturskyddsförening, men hos några av oss kommer det också att stå med våra politiska tillhörigheter. Vi vill inte ha det så, eftersom klimatstrejkerna är något helt partipolitiskt obundet.

Den 29 november är också Buy Nothing Day som är en internationell kampanj som syftar till att väcka medvetenhet om konsumtionsmönster världen över, och visa på alternativ. En viktig motpol till Black Friday och den överproduktion och de fula säljknep som företag ägnar sig åt då. För att istället stödja alternativa, planetvänliga system kan du också besöka klädbytardagen, dagen efter, den 30 november i kommunhuset. Men innan det, kom till kommunhuset fredag den 29 november och visa politiker och makthavare i Norrtälje och hela världen att vi är många som kräver klimatåtgärder nu!

Sajad Meqdad Bengt Sundbaum Tora Holmström

Fridays For Future Fridays For Future Fridays For Future

Alva Westling Thomas Hedlund Tyra Blum (MP)

Fridays For Future Fridays For Future Fridays For Future

Jörg Hellkvist Lena Hammarbäck Victoria Hellström

Fridays For Future Fridays For Future Roslagens Naturskyddsförening

Josefin Westberg Ola Nordstrand (V)

Fridays For Future Roslagens Naturskyddsförening