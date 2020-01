KLART: Sporten direktsänder slutspelet i Rimbocupen 2020 – visar över fem timmar livefotboll på söndag

Rånäscupen 2020 blev en tittarsuccé i Norrtelje Tidnings kanaler – när närmare 17 timmar direktsänd inomhusfotboll fördelat på 50 matcher kablades ut.

Och till helgen är det dags igen.

För när Rimbocupens slutspel på herrsidan avgörs i Sparbankshallen i Rimbo är NT-sporten på plats.

– Vi ser ett stort intresse för livesänd idrott i våra kanaler och har sedan tidigare berättat om en stor ungdomssatsning under 2020 och att rekordmånga ville ta del av futsalturneringen Rånäscupen för en tid sedan, säger Carl Juborg, chefredaktör på Norrtelje Tidning.

Totalt handlar det om 16 matcher och över fem timmars direktsändning. Det inkluderar två slutspelsgrupper samt semifinaler, match om tredjepris och final.

Det innebär att Rimbocupens slutspel direktsänds för andra året i rad.

– Lokal livesport är viktigt för NT. Vi ska vara en samlingsplats och erbjuda ett dagligt utbud som är intressant för våra användare, avslutar Juborg.

Damernas upplaga av Rimbocupen spelas första helgen i februari och även där kommer Norrtelje Tidning att finnas på plats när slutspelet ska avgöras i Långsjöskolans idrottshall.

Följande lag deltar i cupen:

Rimbo IF (Vit och Blå), Rådmansö SK (Vit och Rosa), Rånäs IF, Ankaret FK, Rö IK, Brottby SK, Kälvesta IOFF FK, Väsby FF, SSHL IF och Elastico FC.

SPELSCHEMA OCH TV-TIDER PÅ NORRTELJE TIDNING.SE

Söndag 26 januari – mellanrunda:

9.00: 1:an grupp 1 – 2:an grupp 2 (Slutspelsgrupp A)

9.20: 3:an grupp 1 – 4:an grupp 2 (Slutspelsgrupp A)

9.40: 1:an grupp 2 – 2:an grupp 1 (Slutspelsgrupp B)

10.00: 3:an grupp 2 – 4:an grupp 1 (Slutspelsgrupp B)

10.20: 3:an grupp 1 – 1:an grupp 1 (Slutspelsgrupp A)

10.40: 4:an grupp 2 – 2:an grupp 2 (Slutspelsgrupp A)

11.00: 3:an grupp 2 – 1:an grupp 2 (Slutspelsgrupp B)

11.20: 4:an grupp 1 – 2:an grupp 1 (Slutspelsgrupp B)

11.40: 4:an grupp 2 – 1:an grupp 1 (Slutspelsgrupp A)

12.00: 2:an grupp 2 – 3:an grupp 1 (Slutspelsgrupp A)

12.20: 4:an grupp 1 – 1:an grupp 2 (Slutspelsgrupp B)

12.40: 2:an grupp 1 – 3:an grupp 2 (Slutspelsgrupp B)

13.10: Semifinal 1 (1:an grupp A – 2:an grupp B)

13.30: Semifinal 2 (1:an grupp B – 2:an grupp A)

14.00: Match om tredjepris (Förlorare semi 1 – förlorare semi 2)

14.20: Final (Vinnare semi 1 – Vinnare semi 2)