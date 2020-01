KLART: Sporten direktsänder återigen slutspelet i Rimbocupen 2020 – sex timmar futsalfest på menyn: "Givet att följa upp"

Massor av livesport - ladda ner NT-appen:

I helgen ramade Sporten in Rimbocupen 2020 – när Rådmansö SK tog hem herrarnas slutspel efter att ha slagit Ankaret FK i finalen.

Det innebär sex timmar med direktsänd futsal på sajten och i appen.

– För oss är det givet att följa upp Rimbocupens genomslag i våra kanaler. Futsal engagerar väldigt många idrottsintresserade i Roslagen och vi vill ta vara på det lokala engagemang som finns där ute, säger Carl Juborg, chefredaktör på Norrtelje Tidning.

Mälarhöjdens IK tog hem cupen i fjol när de slog Rimbo IF i finalen. Det innebär att arrangörsklubben är ute efter revansch. Samtidigt lär en uppstickare vilja säga sitt om saken – Ankaret FK har precis startat ett damlag och lär anlända till cupen med ett profilstarkt gäng.

Med andra ord är det upplagt för futsalfest den 2 februari.

– Lokal livesport är viktigt för NT. Vi ska vara en samlingsplats och erbjuda ett dagligt utbud som är intressant för våra användare, avslutar Juborg.

Följande lag kommer att delta i turneringen:

Segeltorps IF, Rimbo IF Blå, Rimbo IF Vit, Hammarby IF, Riala GoIF, Mälarhöjdens IK, Bagarmossen Kärrtorp BK, Ankaret FK, Rådmansö SK, Årsta FF, Tyresö FF, Newroz FC, Stureby SK, Lindhagen FF, Älvsjö AIK U, BKV Norrtälje.

SPELSCHEMA OCH TV-TIDER PÅ NORRTELJE TIDNING.SE

Söndag 26 januari – mellanrunda:

9.00: 1:an grupp 1 – 2:an grupp 2 (Slutspelsgrupp A)

9.20: 1:an grupp 3 – 2:an grupp 4 (Slutspelsgrupp A)

9.40: 1:an grupp 2 – 2:an grupp 1 (Slutspelsgrupp B)

10.00: 1:an grupp 4 – 2:an grupp 3 (Slutspelsgrupp B)

10.20: 1:an grupp 1 – 1:an grupp 3 (Slutspelsgrupp A)

10.40: 2:an grupp 4 – 2:an grupp 2 (Slutspelsgrupp A)

11.00: 1:an grupp 2 – 1:an grupp 4 (Slutspelsgrupp B)

11.20: 2:an grupp 3 – 2:an grupp 1 (Slutspelsgrupp B)

11.40: 2:an grupp 4 – 1:an grupp 1 (Slutspelsgrupp A)

12.00: 2:an grupp 2 – 1:an grupp 3 (Slutspelsgrupp A)

12.20: 2:an grupp 3 – 1:an grupp 2 (Slutspelsgrupp B)

12.40: 2:an grupp 1 – 1:an grupp 4 (Slutspelsgrupp B)

13.10: Semifinal 1 (1:an grupp A – 2:an grupp B)

13.30: Semifinal 2 (1:an grupp B – 2:an grupp A)

14.00: Match om tredjepris (Förlorare semi 1 – förlorare semi 2)

14.20: Final (Vinnare semi 1 – Vinnare semi 2)