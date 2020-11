Klart: Roslagsderbyn för Hallsta – efter bytet: "Känns jättebra"

Under de senaste veckorna har Sporten kunnat berätta om Hallstas missnöje med serieförslaget till säsongen 2021 från Upplands Fotbollförbund.

Detta på grund av att Hallsta hamnade i den östra division 6-serien, medan resterande Roslagsklubbar på samma nivå delades in i den södra sexan.

Ett förslag som Hallsta, med tränaren och kanslisten Tommy Gunnarsson, valde att försöka ändra på genom att skicka in et nytt serieförslag till förbundet.

Det avslogs dock, varpå Hallsta istället föreslog att de och Funbo IF, som var tilldelade en plats i den södra serien, helt enkelt skulle byta serietillhörighet med varandra.

Sagt och gjort – under helgen skickades en överenskommelse mellan klubbarna in och nu har UFF godkänt seriebytet.

Därmed kommer Funbo att tillhöra den östra serien medan Hallsta får möta lokalkonkurrenterna Edsbro IF, Lohärads IF, Rö IK och Väddö IF i division 6 södra.

– Det känns jättebra, säger Gunnarsson.

Och fortsätter:

– Nu får vi möta Roslagskollegorna, vilket blir roligare för spelarna som ställs mot kompisar runtom i kommunen. Det blir ju också mer intressant att ställas mot Väddö än exempelvis Trikadien från Uppsala. Matcherna kommer att vara betydligt mer publikvänliga nu. Det blir även spännande att ställas mot nya klubbar som vi aldrig har mött tidigare.

Fakta

Serieförslag 2021

Division 6 Södra Uppland

Brottby SK 2 (Uppflyttade)

Edsbro IF

Frösunda SK

Hallsta IK (byter med Funbo IF)

Knivsta IK

Lemlands IF

Lohärads IF

Märsta IK 2

Märsta Syrianska FC

Rö IK

Väddö IF (Uppflyttade)