Kantor sätter hoppet till hösten: ”Då tror jag vi kan starta upp hyfsat normalt igen”

Vårvintern 2020 repeterade Motettkören i Norrtälje kyrka inför en konsert tillsammans med en kör i Vaxholm. Två konserter skulle det bli i april, en i vardera kommun, och de skulle vara ett hundratal sångare på scen.

– Vi övade i januari och i februari och tja ... Sedan gick det väldigt fort med ”coronariet” och alla rekommendationer. Från en vecka till en annan gjordes hela spelplanen om, minns Daniel Edoff.

– Väldigt många i kören avstod från att komma, de befann sig antingen i en riskgrupp eller kände sig oroliga ändå. Vi var bara en liten skara kvar som ville sjunga.

Några små framträdanden blev det trots allt under våren där körmedlemmarna spred ut sig och där max 50 personer vistades i kyrkan samtidigt, inklusive kören.

På första advent brukar kyrkan vara proppfull, men i år var vi åtta personer som sjöng 'Bereden väg för Herran' och där är vi ju kvar nu.

Genom hela pandemin har en bärande tanke hos Svenska kyrkan varit just detta att inte ställa in – utan i stället ställa om och finnas till för sina medlemmar.

– Så länge den här max 50-regeln fanns så kunde man ju ändå hitta någon slags normalitet men när det skärptes till åtta personer så blev det deprimerande, jättedeppigt. På första advent brukar kyrkan vara proppfull, men i år var vi åtta personer som sjöng ”Bereden väg för Herran” och där är vi ju kvar nu. Det är jättesvårt att bedriva verksamhet.

Själva oförutsägbarheten är också svår att förhålla sig till. Under hösten repeterade Motettkören in Faurés ”Requiem” för att spela in den och sända på Youtube men när restriktionerna skärptes till max åtta personer gav de upp och sköt hela projektet på framtiden.

– Så fort vi får möjlighet så kommer vi att göra den, säger Daniel Edoff.

Det har ju varit en positiv sak med corona i alla fall, att vi har kunnat nå ut med konserter på Youtube.

Han har spelat musik både i frikyrkor och i Svenska kyrkan sedan tidigt 90-tal och var nyss fyllda 13 år när han spelade på sin första julotta. 2020 var den första julen sedan dess han inte jobbade alls. Denna vinter har han suttit mycket hemma i huset i Norrtälje och övat vid flygeln (”torrsimmat”), undervisat enskilda korister och tagit tag i den digitala satsningen.

– Det har ju varit en positiv sak med corona i alla fall, att vi har kunnat nå ut med konserter på Youtube. Det har gett bra med visningar, en julkonsert jag gjorde nådde ut till 600 personer.

– Det ersätter inte den fysiska konserten men det är ju ändå någonting.

Året har blivit en tankeställare för många, ett tillfälle att få vara tacksam över det man har. Jag tror att folk kommer tillbaka med en stor lust och glädje över att man får träffas igen.

Nu är det vaccinet som är ljuset i tunneln för Daniel Edoff. Kanske, om allting känns rätt, går det att arrangera en vårkonsert så småningom.

– Februari och mars är inte att tänka på men i april? Man skulle ju kunna vara utomhus kanske. Men framför allt har jag förhoppningar på hösten, då tror jag vi kan starta upp hyfsat normalt igen och nästa år kan vi lägga det här bakom oss.

Fast riktigt som vanligt blir det kanske inte ändå. Daniel Edoff tror att den långa sångpausen kommer att ge en nytändning hos både honom själv, kören och publiken.

– Jag tror på en ny entusiasm. Året har blivit en tankeställare för många, ett tillfälle att få vara tacksam över det man har. Jag tror att folk kommer tillbaka med en stor lust och glädje över att man får träffas igen. Själv övar jag inför en pianokonsert som ska bli något alldeles extra.

Har du något drömprojekt att dra igång med Motettkören?

– Ja, jag har tänkt på körverket ”Gyllene jord” av Johnny Grandert (1939–2019). Hade vi kunnat framföra det nästa vår så vore det jättekul. Då får vi lyfta fram en tonsättare från Norrtälje samtidigt som vi kan ta upp miljö- och klimatdebatten, säger Daniel Edoff.

Daniel Edoff

Ålder: 40.

Bor: Norrtälje.

Familj: Fru och två barn.

Gör: Kantor i Norrtälje kyrka. Leder Motettkören och Mariakören, vuxenkörer knutna till Norrtälje-Malsta församling.

Om hur allt ändrades snabbt i mars 2020: ”Sista gången jag hade lunchmusik, det var 10 mars, så var det en konsert med James Bond-tema och 90 personer kom till kyrkan. Veckan därpå hade corona slagit till och vi var nio personer i kyrkan.”