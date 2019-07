JUST NU: Trots räddningsinsatsen - läckande skonare har sjunkit

Anmäl text- och faktafel

Strax före tio på måndagsförmiddagen fick SOS Alarm samtal från personer som befann sig på en skonare som sprungit läck vid Rönnskärrsudde nära Väddö skjutfält.

Sjöräddningen drog igång en stor insats med bland annat helikopter. Även Kustbevakningen var inblandad i räddningsarbetet.

Först bogserades båten söderut, men enligt vittnen försökte man sedan dra båten in mot land.

Men räddningsinsatsen lyckades inte och vid 12.25 kunde man konstatera att båten sjunkit.

Staffan Linde, boende på Väddö, följde händelseförloppet under förmiddagen.

– Vi bor på Väddös utsida och vi såg att det kom in ett segelfartyg rakt in mot oss, vilket är en ovanlig kurs för ett fartyg. Sen kom det in en helikopter på låg höjd och hissade ner en person och upp honom igen. Sen drev fartyget och försvann runt udden. Så såg vi att sjöräddningen dök upp, säger han till NT.

Staffan Linde gick då över till grannen för att kunna fortsätta följa händelseförloppet. Plötsligt såg han genom sin kikare att fartyget försvann.

– Jag stod och tittade i kikaren och plötsligt slutade de bogsera och den låg stilla. Och så plötsligt sjönk den ner. Det var väldigt dramatiskt att se ett sådant stort fartyg bara försvinna ner i vattnet sådär, säger han.

Nyheten uppdateras.