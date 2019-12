Josefin, 26, tilläts inte komma in till BB – födde i bilen utanför Rimbo kyrka: ”Jag fick höra att det ska ta tid att föda barn”

– Trots att jag ringde tre gånger under natten och förklarade att jag hade värkar sa de att jag skulle stanna hemma, säger hon.

Socialstyrelsen planerar att utreda hur statistik ska föras kring barn som oplanerat föds i hemmet eller på väg till sjukhus. I dag görs nämligen ingen skillnad på dessa förlossningar och planerade hemförlossningar. Dessutom registreras barn som föds utanför sjukhuset men där moderkakan tas ut på sjukhus, som en sjukhusförlossning.

När Norrtelje Tidning under måndagen lade ut en efterlysning på sociala medier, där vi efterfrågade personer som har erfarenhet av just detta, rasade svaren in. Flera kvinnor berättade att de har fött hemma i badrummet, andra har fått stanna bilen på väg till BB för att föda i baksätet, eller i diket intill motorvägen. En av dem är Josefin Nilsson som fick lov att föda sin dotter Alicia i bilen utanför Rimbo kyrka.

– Min treåriga son var stor när han föddes. 52 centimeter lång och 4600 gram tung. Så när den lilla damen på 3400 gram skulle ut fick hon ju en high way, säger hon.

När fostervattnet började sippra ut sent den där junikvällen i Hallstavik ringde hon därför genast till Danderyds sjukhus. När hon bad om att få åka in avvisade personalen hennes önskan.

– Jag fick höra att det ska tid att föda barn och att jag skulle lägga mig i ett varmt bad eller med en värmedyna på magen. Eftersom värkarna blev allt kraftigare ringde jag två gånger till. Men jag fick samma svar varje gång, säger hon.

Josefin Karlsson misstänker att det finns fördomar om blivande mammor är överdrivet oroliga eller har en låg smärttröskel, och hon förstår att man kanske tänker så om förstföderskor. Hon tycker att det är konstigt att hon bemöttes på det sättet, eftersom hon relativt nyligen hade hade fött barn.

Till slut gick vattnet helt och hållet, och den blivande tvåbarnsmamman satte sig i en bil tillsammans med sin make för att ta sig till BB. De kom inte längre än till Rimbo. Där ställde sig intill vägkanten och ringde till 112, men tio minuter innan ambulansen hade anlänt var barnet förlöst av sin pappa.

– Som tur var hanterade Andreas situationen jättebra. Jag har aldrig sett min man så lugn förut. Han gick verkligen in totalt i rollen som barnmorska!

Josefin Larsson har nu anmält händelsen till patientnämnden och hoppas att det kan ge effekt. Hon tycker att det är underligt att Norrtälje sjukhus inte längre har en förlossningsmottagning, eftersom man ofta hör om kvinnor som inte hinner till BB.

– Det är verkligen på tiden att det återinförs. Vi bodde i Hallstavik och hade en och en halv timme ner till Danderyds sjukhus. Om det går fort har man inte en chans att hinna då.