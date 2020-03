Johnnie ska lotsa guldbron genom skärgården: "Hon är ju väldigt bred"

Vid sjutiden på onsdagsmorgonen ska lotsen Johnnie Wiklund gå ombord fartyget Zhen Hua 33 som 229 meter långt och 43 meter brett. Fartyget fraktar den nya guldbron som ska monteras i slussen - och det är Johnnie Wiklunds jobb att se till den kommer fram ordentligt.

För någon som inte vet vad en lots gör - vad ska du göra?

– Jag och en kollega kommer att kliva på båten vid sju ungefär. Och så går vi upp och hälsar på kapten och styrman, och berättar lite om färden in. Om allt är okej tar vi över och kör in fartyget, eller ger order om hur besättningen ska köra fartyget, berättar Johnnie Wiklund.

Är det här den bredaste lasten du lotsat?

– Ja det är det faktiskt.

Kommer det vara väldigt annorlunda mot andra jobb tror du?

– Nej, inte så. Men det är klart att det är lite speciellt, hon är ju väldigt bred. Längdmässigt är det inga konstigheter.

Det som skiljer sig mest från vanliga uppdrag är egentligen ursprunget, berättar Johnnie Wiklund:

– Vi är inte vana att lotsa med helkinesisk besättning. Det är också en speciell typ av fartyg, det har aldrig kommit ett sådant tidigare.

Hur kommunicerar ni, behöver ni tolkar?

– Vi har gått en snabbkurs i mandarin, haha! Nej, vi tar det på engelska. Man behöver inte kunna jättebra engelska för att det ska gå, förklarar Johnnie Wiklund.

Bron är 45 meter bred och 140 meter lång. När den väl kommer fram till slussen kommer fartyget att sänkas ned en bit i vattnet. Därefter kommer den att bogseras fram till brofästena.

Hur kommer det sig att ni åker via Furusund? Det är väl en omväg?

– Vi har valt att ta in den via Furusundsleden som är en rakare led. Sandhamnsleden har en kritisk passage vid just Sandhamn, säger Johnnie Wiklund.

Johnnie Wiklund och hans kollega följer med båten till Stockholms ström, där sedan arbetet med att montera den kommer att ta vid.