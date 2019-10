John Ajvide Lindqvist om fallande bostadsrättspriser och hundar i fontänen

En bostadsrättsförening vid Mariatorget har kallat till möte. Men inte i den vanliga lokalen. Och utan protokoll.

Nej, ingenting är sig riktigt likt när de fem medlemmarna tar plats vid bordet.

Det är något som inte är som det ska i huset. Obehöriga har synts till i porten. Och någon har rotat runt i källaren, där kläder har försvunnit.

Skräckmästaren John Ajvide Lindqvist, Rådmansö, låter oron växa runt bordet i den nyskrivna pjäsen "De obehöriga", som spelas i kyrkan Sankt Paul vid Mariatorget. En av de spelplatser som Kulturhuset Stadsteatern flyttat till under renoveringsperioden.

Det ger naturligtvis extra nerv att vi befinner oss just där pjäsen utspelar sig. Scenografen Caroushka Streijffert har klätt in rummet i lösa tyger och låter skuggor avteckna sig på väggarna. Publiken sitter också nära scengolvet, ett kort kliv från rädslan som äter sig in.

Men "De obehöriga" bjuder också på massor av humor och skratt, när de fem medlemmarna diskuterar sin situation. Det märks att John Ajvide Lindqvist varit ståuppkomiker, när sylvassa repliker studsar fram och tillbaka i rummet.

De fem bostadsrättsmedlemmarna är väl igenkännliga - om än skruvade - typer från vår samtid. Peter Andersson är en myndig ordförande, som höjer rösten för att slippa släppa kontrollen, Sandra Huldt en ängslig mamma som gärna vill ha förbud mot hundar i fontänen, medan Pablo Leiva Wenger är hipsterkillen med yogamatta, som oroar sig över att lägenheten ska sjunka i värde.

Här finns också Ann Petrén, som oroar sig över allt och alla och sist men inte minst, Leif Andrée som husets enda hyresgäst, en Södersnubbe med fodrad jeansjacka och retsam blick.

Bitvis blir det oerhört roligt, när replikerna viner genom luften med samtidsmarkörer som ansiktsigenkänning, laktosintolerans, lådcyklar och ekologiskt. Och en "illasinnad närvaro i mejerikylen".

Samtidigt som diskussionen om hunddagis, tanter som drar katter i vagnar och obehöriga i källaren går vidare hörs sirener utanför. Sandra Huldt tittar då och då upp från sin mobil och mumlar något om en explosion.

Så rör sig Anna Takanens uppsättning fram mot det som ska hända. Katastrofen. När den väl kommer blir det paus och den laddning som byggts upp bryts på ett sätt, som känns både onödigt och omotiverat.

Efter paus befinner vi oss i ett obestämt efteråt, med trasiga skärvor, omkullvälta bord, disig luft och frågan om vad som har hänt.

Hur hamnade vi här, undrar de fem personerna, som knappt minns vilka de är. Än mindre vilka de andra är.

Det blir en drömsk vandring genom den osäkerhet som har spridit sig. En väg som är fylld av nostalgisk längtan tillbaka till en förlorad trygghet. Men Bullerbyn finns, som bekant, inte kvar.

"De obehöriga" handlar om mänsklig gemenskap. Om uppdelningen mellan andra och oss själva, och om en kyla som tränger sig in mellan människor.

Det är en uppsättning som mot slutet blir lite väl vag och undanglidande, men budskapet är varmt och sympatiskt.

Vi är alla människor. Ensamma och tillsammans.

Fakta: De obehöriga

av John Ajvide Lindqvist

Regi: Anna Takanen

Kostym och mask: Patricia Svajger

Scenografi: Carouschka Streijffert

I rollerna: Peter Andersson, Leif Andrée, Sandra Huldt, Pablo Leiva Wenger, Ann Petrén,

Medverkan. Erik Carlsson

Kulturhuset Stadsteatern i Sankt Paul