Johan från Rådmansö ställer ut fåglar i årets vårsalong: ”De är lite som vi människor”

– Just detta att vi fångar in vilda fåglar, skär upp dem och stoppar upp dem och ställer in dem i ett skåp så här som troféer. Det finns något girigt i det. I att döda det man älskar, säger Johan Frid när NT kommer förbi strax efter vernissagens öppning.

Tavlan döpt till ”Rovdjur” pryder väggen alldeles extra fint eftersom det avmålade vitrinskåpet går i samma mörkbruna ton som utställningssalongens golvpanel. På så sätt förs tankarna också till Hitchcocks ”Fönster mot gården” från 1954 där olika livsdramer i olika lägenheter visas upp på en husfasad. Vad händer egentligen där inne i skåpet och vilka är de fåglar som ”bor” där?

– Ja, rovdjuren får alla olika karaktärer, de är lite som vi människor. Vissa är återhållsamma och ensamma och håller sig på sin kant, andra som ugglorna här trivs i grupp. Och två av dem är ganska suddiga, lite som om de vore på väg bort. Som spöken.

Det är tredje gången han ställer ut på Liljevalchs vårsalong, en årlig tradition på Djurgården som går tillbaka till 1921 och är en jurybedömd utställning som står öppen för alla över 18 år att ansöka till. Vårsalongen inleder varje nytt konstår på Liljevalch och varje verk är till salu. För Johan Frid är en medverkan ett riktigt bra sätt att syns i Sveriges konstvärld.

– Att vara med här är ju en stor skillnad mot att ställa ut i exempelvis ett galleri. Då kommer det kanske 30–100 besökare och i de flesta fall är det personer man som konstnär har en relation till, ens egna kompisar alltså. Men här kommer det uppåt 100 000 personer som alla har ett intresse av konst! De har varit skickliga på Liljevalchs som har lyckats hålla i det här i snart hundra år, jag tycker man kan betrakta det som ett folkbildningsprojekt, säger han.

Utställningen pågår till den 22 mars.