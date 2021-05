Jazzdagarna ställs in: ”Väntat in i det längsta med det här beslutet”

In i det sista hoppades jazzföreningen på stora lättnader i coronarestriktionerna för att kunna arrangera Jazzdagarna 2–4 juli. Men under tisdagen fattade man beslutet att precis som förra året ställa in festivalen. ”Vi har väntat in i det längsta med det här beslutet och hade hoppats på ändrade restriktioner den 17 maj”, skriver ordförande Christina Ondracek i ett mejl till NT.

Nästa år firar Norrtelje Jazzclub 30 år och det är dessutom 25 år sedan Jazdagarna första gången arrangerades. Då hoppas man kunna vara tillbaka som vanligt med en festival 1–3 juli 2022. Men redan denna höst planerar föreningen för jazzkvällar och konserter. Den 7 oktober är Lill Lindfors med musiker bokad för Roslagsskolan.