Janssons Tobak försöker återhämta sig efter nattens inbrott: "Kändes som ett beställningsjobb"

Runt 02.30-tiden under onsdagen väcktes butikens ägare, Maria Jansson, av sina grannar. Några timmar senare berättar hon om den dramatiska natten.

– Mina grannar bor ovanför butiken och vaknade när fönsterrutan krossades. Sen väckte de mig i huset bredvid. Det är inte så man vill spendera sin natt, säger Jansson.

Hon har klart för sig vad som skedde under inbrottet.

– Tjuven, som var en ung kille, krossade den lilla fönsterrutan. Sen sprang han in och stal mest cigaretter och tobak. Det kändes som ett beställningsjobb, för det var ganska tydligt vad tjuven var ute efter. Han tog inga lotter eller godis eller något annat.

– Sen åkte han iväg på en cykel. Securitas jagade efter tjuven, men fick inte tag på honom. Och Polisen kom ganska snabbt och sökte med hundar för att hitta honom. Jag tror att de var honom på spåren, men de lyckades inte hitta killen.

På morgonen efter inbrottet känner sig ägaren uppgiven.

– Min granne tog en bild på tjuven, men det var mörkt eftersom det var natt och bilden togs med en mobilkamera. Så det blir nog svårt att tyda den. Och tjuven lyckades även att undvika att skära sig på allt glas, så det finns inget blod eller DNA att utgå från, säger Jansson.

– Jag har inte så jättehöga förhoppningar på att de ska få tag på tjuven. Och då kommer vi nog behöva betala en självrisk för det här, 9000 kronor tror jag det är. Så det känns inget vidare.

Nu försöker hon glömma nattens händelse och blicka framåt. Men det är inte det lättaste.

– Jag har pratat med glasmästaren och han ska försöka byta ut den krossade glasrutan så fort som möjligt. Då behöver vi inte se den i alla fall.

– Det har känts helt okej under dagen, för då har man en ganska bra koll på butiken. Men under natten kommer det att kännas väldigt olustigt. Vi har ägt den här butiken under många år och har varit ganska förskonade från brott, men nu är man rädd för att det ska hända igen.