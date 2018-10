Det här talar för och emot Rimbo Hockey säsongen 2018/19: "Hur stor kan hans betydelse bli över tid?"

Anmäl text- och faktafel

Säsongen sparkade igång med matchen mot Järfälla – där Rimbo tog tre blytunga pinnar.

Därefter har det blivit en förlust efter full tid och sen en poäng efter en övertidsförlust mot SK Iron. I tisdags slutade matchen mot Arlanda Wings borta med storseger; 6-1.

I kväll väntar Bålsta på hemmais hemma i Arkadienhallen.

Tävlingsåret är långt och det är knappast nu som laget ska vara som bäst. I fjol tog säsongen slut relativt snöpligt, med tanke på vilken höjd som de stundtals visade upp.

Därför har Sporten listat tre saker som talar för att Rimbo går längre än i fjol och till och med kanske når kvalserien till division 1 – något man lyckades med säsongen 2015/16:

Truppen intakt

Med ett par undantag är det samma spelare från förra säsongen som ska göra det i år. Och vi har alla sett vilken höjd som finns i många av lirarna som Mattias Lundblad förfogar över. Timothy Avegård kommer att leverera, Linus Jansson och Joakim Juhlin likaså. Anders Söderström och Johan Tilefors är också en garanti när de är i slag. Och där bak ska det vara Felix Helmér, Ted Malmberg, Karl Pettersson, Simon Ripstrand och Jacob Aronsson som bestämmer. Målvaktsduon med Robin Klaar och Martin Olsson har blivit till en trio i och med Viktor Åkerlunds intåg. Kan han hitta tillbaka till fornstora dagar innan avskedet?

Ludwig Björklund

Jag väljer att ta Björklund för sig själv, för med tanke på hans intåg i fjol så är det riktigt bra jobbat av Rimbo att lyckas behålla forwarden. Anslöt efter en tung höst i division 1-laget Arlanda Wings och blev en injektion direkt, inte minst poängmässigt. Fint snitt med 23 pinnar fördelat på 16 mål och 7 assist och detta på 15 matcher. Nu får Rimbo, troligtvis, ha honom en hel säsong och det ska bli jäkligt spännande att se hur stor hans betydelse blir för laget över tid.

Mattias Lundblad

Tredje gången gillt? Rimbocoachen har basat över laget i två säsonger och har absolut gjort det godkänt. Men känslan har hela tiden varit att det har funnits mer att hämta, inte minst från spelarmaterialet. Kan Lundblad få det att stämma fullt ut, samtidigt som laget håller sig friskt när det ska avgöras, så vore det typiskt om inte den slitna klyschan faktiskt förverkligas. Kan den här nivån utan och innan.

Vad talar då emot Rimbo Hockey säsongen 2018/19?

Skade- och sjukstugan

Oväntat? Inte direkt. Under min tid som reporter på Norrtelje Tidning har Rimbo i princip alltid dragits med avbräck i något skede av tävlingssäsongerna. Jag vill säga att det kulminerade inför en match mot Trångsund i fjol, när en tredjedel av laget saknades. Och det verkar inte ha varit mycket bättre under försäsongen. Lundblad själv fick kliva in i en match mot Spånga, precis som nästan-värvningen Stefan Lassen. Jag vet inte vad det beror på och inte laget heller (för då skulle de ha vidtagit åtgärder), utan här handlar det för Rimbo att helt enkelt hoppas på att det värsta redan har varit. Självklart kommer laget fortsätta att drabbas av både skador och sjukdomar, men kan man tajma dem rätt den här gången (inte i avgörande skeenden) så är mycket vunnet.

Nyförvärven

Flera av nyförvärven är väldigt spännande namn (inte minst Johannes Lindström och David Wiberg), men samtidigt unga och lovande snarare än rutinerade och erfarna. Jag tror inte att speciellt många förväntar sig att någon av värvningarna ska kliva in och vara bärande pjäser direkt. Hade jag fått önska fritt hade ytterligare en spelare, gärna med erfarenhet från spel på högre nivå, fått ansluta till laget. Det utesluter dock inte att exempelvis Johan Kristoffersson eller Christoffer Löfgren tar enorma kliv under säsongen och blir precis den typ av spelare som ett nyförvärv med division 1-meriter hade kunnat vara.

Markus Eklund

Är det något tapp man ska peka på så är det kanske Marcus Eklund. Gillade verkligen vad jag såg i hans spel under fjolåret, inte minst egenskapen att alltid dyka upp på rätt plats vid rätt tillfälle. Forwarden, som kom från Bålsta, har lämnat för konkurrenten Arlanda Wings och kommer att saknas med sin spelskicklighet och näsa för mål. Vem tar hans plats i poängproduktionen?