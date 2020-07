Invigning för Skebomuseets nya vagnslider på lördag

Nybyggnationen, uppförd i gammal stil, ligger precis i anslutning till museet och har blivit möjlig tack vare ett så kallat platsutvecklingsbidrag från Norrtälje kommun. En gammal brandvagn som tidigare har förvarats i källaren till den nuvarande puben kommer på lördag 19 juli klockan 13 rullas in i vagnslidret under högtidliga former.

– Den ska köras med häst från gjuteriet genom byn ner till vagnslidret. Carina Lindblad spelar kornett, bland annat ”Skebovals”, och vår ordförande kommer att säga några väl valda ord. Den som vill delta får ta med egen fikakorg och titta på, säger Carina Widlund som sitter i museets styrelse.