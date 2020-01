Intensivt polisarbete efter knivdådet på sjukhusområdet – Söker man som pratade med den knivskurna väktaren

– Under onsdagseftermiddagen har vi samlat in information genom dörrknackning och flera vittnesförhör. Vi har fått in ett bra signalement av gärningsmannen men har ännu ingen misstänkt, säger Bertil Mattsson, förundersökningsledare vid polisen.

Natten till onsdagen sökte hundförare av området men spåren efter gärningsmannen bleknar av vid bårhuset. Polisen misstänker att mannen har klättrat över muren som ligger intill den bårhusbyggnaden för att sedan försvinna upp mot Esplanaden.

– Vi har säkrat blodspår vid brottsplatsen och inväntar svar på dessa, i bästa fall får vi träff på någon mer än den skadade väktaren, säger Bertil Mattsson.

Vet man om gärningsmannen hade varit inskriven på sjukhuset innan attacken?

– Nej det vet vi inte. Det vi vet i nuläget är att personen befann sig där utanför när väktaren passerade honom. Däremot söker vi en person som pratade med den berörda väktaren vid 17-tiden. Det är en mansfigur som tog kontakt med väktaren i anslutning till sjukhusets huvudentré.

Kan den här personen var kopplad till knivdådet?

– Det är det som vi vill ta reda på eller utesluta, så vi uppmanar den här personen att kontakta oss om man känner igen sig i händelsebeskrivningen.