Inte överraskande att Margot Wallström avgår

När jag var nästan klar med denna artikel nåddes jag av meddelandet att utrikesminister Margot Wallström önskade lämna sitt uppdrag och istället satsa på familjen.

Anmäl text- och faktafel

Det kom knappast som en överraskning. Hon hade bland annat lagt ner sin själ i arbetet med utformandet av FN-konventionen om förbud mot kärnvapen. Hemma i Sverige möttes hon av beskedet att vårt land inte skulle ratificera konventionen. Motiveringen till detta var att befintliga avtal, bland annat ickespridningsavtalet (NPT), var bättre verktyg för skrotandet av de nukleära massförstörelsevapnen.

Det viktigaste vi kan lära av ickespridningsavtalet är dock att det har misslyckats. Under den tid avtalet funnits har antalet kärnvapenmakter nästan fördubblats.

Även INF-avtalet mellan USA och Ryssland (Sovjet) blev misslyckat. Det har nu, efter 28 år, brutits av de båda staterna. Tillverkningen av och utplacerandet av medeldistansrobotar i Sveriges närhet har återupptagits.

Då tycker man att det kanske istället kan vara dags att prova något annat och ett nytt hopp tändes för två år sedan då FN:s konvention om kärnvapenförbud antogs (20 september 2017). Hittills har 55 medlemsstater undertecknat konventionen. Men däribland finns, märkligt nog, inte Sverige som alltså var en av de drivande medlemsstaterna vid utarbetandet av konventionen (som egentligen är en utveckling av ickespridningsavtalet NPT).

En majoritet av medborgarna i Sverige anser att vårt land skall ratificera konventionen. Den majoriteten avspeglas inte i vår riksdag där man istället slagit in på en bombkramarlinje. Och vår försvarsminister sätter sin lit till Trump-landet i väster. Han påstår sig ha avtalat fram ett försvarssamarbete med det stora landet "over there". Frågan är vad uppgörelsen innehåller och vad han erbjöd i utbyte mot den "hjälp" vi ska få därifrån vid händelse av krig.

Att ge en godtycklig främmande militärmakt rätten att placera kärnvapenutrustning på svensk mark gör bara att man förvandlar vårt land till ett militärt mål för andra kärnvapenländer.

I Norge har man räknat ut att hjälp från USA, i ett krigsläge, skulle ta över tio dagar och kosta över 500 människoliv. Och då är Norge medlem i Nato.

Nu är det bara att önska Margot Wallström lycka till i sitt fortsatta liv. Hon hamnade faktiskt i en liknande sits som USA:s tidigare president Woodrow Wilson som fick Nobels fredspris (1919) för initiativet till bildandet av Nationernas Förbund. Han fick ju inte heller sitt eget land att ansluta sig till den nya fredsorganisationen.

Börje Nordström, Norrtälje