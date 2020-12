INSÄNDARE: Vallen vid Sparren - ett orimligt projekt

När jag läser om problemen med det stora antalet lastbilar som kör med massor till Sparrens golfklubb, så förvånas jag över att ingen tycks reagera över rimligheten i projektet.

I stället för att lösa problemet med bollar som far ut i skogen genom att sätta upp ett nät, så kommer man på att lösningen är att göra en vall bestående av 400 000 kubikmeter jordmassor. För att försöka förklara hur mycket detta är, så har jag räknat lite. För att få in 400 000 kubikmeter massor på fotbollsplanen på Arkadien i Rimbo, behöver man fylla hela planen till en höjd av 65 meter. Som jämförelse så är det första höghuset i Norrtälje hamn 65 meter högt. Det är alltså enorma mängder som skall användas för att lösa ett relativt litet problem med golfbollar som far ut i skogen. Kommunen har gett sitt tillstånd till projektet och inte heller de verkar ta hänsyn till om det är rimligt eller ej.

När det gäller vägen till Lisinge så vet alla som har kört där att den inte är anpassad för lastbilar, och definitivt inte för de cirka 19 000 stora lastbilar och släp som krävs. Dessutom skall ju lastbilarna köra tillbaks när de tömt sin last, så det blir då dubbelt så många turer på den lilla vägen.

Förutom detta släpper alla dessa lastbilstransporter ut en väldig massa avgaser, det går åt minst 700 000 liter diesel för transporterna, detta motsvarar ungefär så mycket som 35 000 turer med buss från Norrtälje till Stockholm förbrukade när bussarna var dieseldrivna. Till det kommer diesel för att köra ut massorna för att bygga vallen.

På Norrtälje kommuns hemsida om massor och avfall, så sägs det ” Det måste finnas ett behov av en konstruktion där massorna kan användas (får inte vara ett sätt att göra sig av med massor)”. Om man kallar detta projekt för ett behov så finns det väl i princip alltid ett behov för att använda schaktmassor för utfyllnad. Det måste väl göras någon form av rimlighetsbedömning innan man lämnar tillstånd, annars är ju regeln helt tandlös.

Nu har Trafikverket stoppat transporterna men det ändrar inte min undran över hur de som planerat och godkänt projektet resonerar. Det måste ju finnas någon proportion mellan problem och åtgärd, i detta fall saknas det uppenbarligen helt.

Arne Sjöberg