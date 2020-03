Ingen Rospiggarna-förare med i landslaget – truppen bantad med drygt hälften

Förbundskapten Morgan Andersson har bantat det svenska landslaget rejält inför årets säsong. I fjol fick 21 förare följa med på försäsongslägret i Polen – inför årets läger, som stundar nästa helg, finns bara tio namn kvar i landslaget.

Räknar man bort Andreas Jonsson, som lagt av, är det de nio svenska förarna som snittade flest poäng i elitserien, plus Victor Palovaara som tar den sista platsen före Tomas H Jonasson.

Det innebär att ingen av förarna som kommer köra för Rospiggarna i sommar finns med i det svenska landslaget. Varken Jonasson eller Emil Millberg, som var med i fjol, får förnyat förtroende.

Speedwaylandslaget 2020

Uttagna till landslaget: Fredrik Lindgren, Vikingarna, Peter Ljung, Vetlanda, Victor Palovaara, do, Antonio Lindbäck, Masarna, Kim Nilsson, do, Oliver Berntzon, Dackarna, Jacob Thorssell, do, Pontus Aspgren, Smederna, Mathias Thörnblom, Lejonen, Linus Sundström, Västervik.

De får lämna landslaget: Andreas Jonsson (slutat), Timo Lahti, Lejonen, Tomas H Jonasson, Rospiggarna, Emil Millberg, do, Joel Kling, Dackarna, Jonas Davidsson, Piraterna, Joel Andersson, Indianerna, Jonatan Grahn, do, Filip Hjelmland, Vetlanda, Alexander Woentin, do, Anton Karlsson, Västervik.