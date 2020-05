Ingen ”coronaeffekt” för Norrtäljes välgörenhetsorganisationer: ”Än så länge har det varit lugnt men vi kommer kanske få se en ökning snart”

Lions avdelningar i Norrtälje och i Hallstavik/Vöddö, föreningen Alla likas värde (ALV), Guldkant Rimbo och Roslagsblomman är föreningarna som NT har pratat med. Ingen av dem har märkt av ett större hjälpbehov än vanligt de senaste tre månaderna. Coronasmittan har dock påverkat några föreningar eftersom de har behövt ställa in vissa aktiviteter där de annars hade kunnat samla in pengar.

Just nu söker Susanne Pontvik Cavalheiro på Guldkant Rimbo i stället lokala skribenter som vill bidra till en antologi om åldrande där intäkterna vid försäljning ska gå till att fixa jul för de som annars sitter ensamma.

– Det ska vara berättelser om hur det är att vara ung i dag och hur det var förr. Vi jobbar på det men vet inte om vi lyckas få in så mycket material att vi hinner ge ut den lagom till jul. Jag tror det kan bli en jättebra bok men då behövs det fler historier från Rimboborna, säger hon.

Föreningen ALV, som delar ut matcheckar och andra förnödenheter till behövande, har en beredskap för att hjälpbehovet kan komma att öka den närmaste tiden.

– Vi är förberedda på att det kanske kommer folk som har förlorat jobbet. Många är inte med i a-kassan och jobbar som timvikarier på olika jobb. Än så länge har det varit lugnt men vi kommer kanske få se en ökning snart, säger Monica Nettelbladt, ordförande i föreningen.

Roslagsblomman delar inte ut pengar, mat eller saker utan bidrar endast med pengar för att betala barns terminsavgifter i idrottsklubbar. Så här mitt under under pågående termin är det ännu oklart om fler familjer än vanligt önskar bistånd inför hösten.

De allra flesta medlemmar i Lions club i Norrtälje tillhör riskgruppen 70+ och deras aktiviteter är satta på paus tillsvidare eftersom medlemmarna stannar hemma.

Lions club Hallstavik/Väddö har fått ställa in en vårlunch och ett lotteri i vår. Men de har ändå kunnat genomföra en coronarelaterad aktivitet under våren. Pengarna som samlades in under 2019 års Luciafirande med marknad i Hallstavik skulle egentligen gå till en lunch för några av bygdens äldre. Men i år valde föreningen att testa något nytt och tidigare i vår plockade de ihop 50 kassar med uppmuntrande innehåll till lika många hushåll med hemtjänst på Väddö.

– Vi tänkte att då får de åtminstone hem något trevligt. Så vi packade ner lite godis, en chokladask, en flaska cider, blombukett och ett diplom med en vacker vers på, säger ordförande Carina Andersson.

NT har sökt Lions club Rimbo.