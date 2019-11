Inför konserterna i Rimbo och Norrtälje: Doug Seegers vill ge något tillbaka: ”Kan vi hjälpa tiotusen är det fantastiskt – men blir det bara en är det också bra”

Doug Seegers liv är fullt av det som på engelska ibland kallas ”full circle moments”, det vill säga när en kedja av händelser leder tillbaka till den situation där allting en gång började – men där också förutsättningarna kan ha ändrats under tidens gång. Ett exempel är hans resa till Rumänien tidigare i höst där 67-åringen besökte barnrättsorganisationen Erikshjälpens verksamhet för fattiga romska barn.

Min pappa lämnade oss när jag var åtta år. Jag såg honom aldrig igen och vet inte vad som hände med honom.

– Det var en väldigt känslosam resa för mig. Jag såg folk bo i smuts och de åt gammalt bröd till middag. Många av familjerna var utan pappor, de hade övergivit sina familjer. Jag kunde verkligen relatera till människorna jag träffade i Rumänien för det där beskriver samtidigt min egen barndom, min pappa lämnade oss när jag var åtta år. Jag såg honom aldrig igen och vet inte vad som hände med honom, säger Doug Seegers.

Kvar på Long Island, norr om New York, var Doug, hans äldre bror och deras mamma som så småningom gifte om sig med en ny man, en alkoholist, och fick ytterligare två barn med honom. Tillvaron var aldrig lätt, att gå hungrig behövde syskonen visserligen inte göra – men fattigdomen var ändå påtaglig.

För att få lunch i skolan fick jag räcka över en lunchbiljett som delades ut till fattiga familjer

– Mat fanns, men det var inte sådan mat som välbärgade människor åt. Mamma såg till att vi kunde leva på det vi fick i bidrag så till frukost åt jag gammalt bröd och drack sötad torrmjölk, till middag blev det ofta nudlar. För att få lunch i skolan fick jag räcka över en lunchbiljett som delades ut till fattiga familjer, jag minns hur genant det kändes när någon av mina skolkamrater såg den.

Jag tog examen men bara två dagar senare var jag gatumusiker på nedre Manhattan!

Som åtta-, nioåring fick han en skoputsarlåda av sin morbror för att kunna tjäna ihop lite egna pengar, några år senare började han arbeta som tidningsbud. Skolan lämnade han dock inte, det såg hans mamma till.

– Min styvfar ville bara bli av med mig men mamma insisterade på att jag skulle gå ut gymnasiet. Så jag tog examen men bara två dagar senare var jag gatumusiker på nedre Manhattan! Jag var 18 år och sjöng för att få mat för dagen, säger han med ett stort skratt och tillägger sedan:

– Men just att gå i skola är ju det viktigaste för de här barnen i Rumänien, på något sätt måste man hitta vägar som möjliggör det för dem. Kanske kan de här pengarna vi samlar in hjälpa till att bygga en skola där nere. Kan vi hjälpa tiotusen är det fantastiskt – men bara en är också bra.

Det kommer bli både klassiska julsånger och egenskrivet material när han tar med sitt band på akustisk julturné. 2019 går den under namnet ”Country Christmas” och delar av intäkterna går till Erikshjälpens arbete i Rumänien men även till en mötesplats för utsatta i Nashville. Där var Doug Seegers själv en flitig besökare – se där, ännu en full circle moment för sångaren. Det var också där mot en husvägg som han satt med sin gitarr när tv-teamet bakom ”Jills Veranda” kom på besök 2013 och sångaren blev ”upptäckt”. En av låtarna han sjunger på turnén är direkt tillägnad vännen som satt bredvid honom i gräset den gången – och som startade mötesplatsen 2010.

– Den heter ”Let me ride with you Stacy” eftersom hon kör runt i Nashvilles fattigaste kvarter varje jul och lämnar av presenter till familjerna där. Jag följde med henne en gång och hjälpte till.

Jag minns att jag en juldag vaknade upp inuti en klädcontainer! Tack gode gud att den tiden är förbi!

Hans egna jular har i regel varit långt ifrån friktionsfria och fridfulla.

– Nej, verkligen inte. Jag minns att jag en juldag vaknade upp inuti en klädcontainer! Tack gode gud att den tiden är förbi! ler Doug Seegers och lägger till att han i år nog lär vara hemma i Nashville och tillbringa julen på mötesplatsen tillsammans med Stacy.

Kommer till Rimbo och Norrtälje

Vad: ”Country Christmas” med Doug Seegers.

Var: Fredag 22 november i Rimbo kyrka och onsdag 11 december i Länna kyrka.