Inbrott på bygge i Nordrona – skar upp verktygscontainer

Det var anställda vid Cobab som har ett bygge på August Strindbergs gata, intill handelsområdet Norrtäljeporten, som upptäckte inbrottet vid 23.45 på söndagskvällen. På måndagsmorgonen anmäldes inbrottet till polisen.

– Man har tagit sig in innanför stängslet runt bygget och med hjälp av någon typ av skärverktyg, skurit upp en container där man förvarade verktyg, säger stationsinspektör Johnny Hellberg vid Norrtäljepolisen.

Enligt polisen har också ett annat företag i samma område utsatts för inbrott under helgen. Tjuven eller tjuvarna har också brutit sig in i minst en husvagn i området under helgen.

– Vi har inte fått någon inventarielista än så vet vet ännu inte exakt vad som har stulits, säger Johnny Hellberg.

Polisen kommer nu att undersöka om det finns övervakningsfilmer att hämta in från området.

Inbrotten har skett någon gång mellan fredag klockan 15.30 och söndag klockan 23.45.