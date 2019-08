Hur ser framtidsplanerna ut, Rospiggarna?

Jag skrev tidigare i somras en insändare om Rospiggarna och avsaknaden av en röd tråd kopplat till verksamheten. Det förmedlas inte vad man vill med klubben och var man ser sig själva inom, säg, 3-5 år. Denna insändare försvann dock (Norrtelje Tidning svarar att den försvunnit någonstans längs vägen). Det är på gränsen till allvarligt att insänt material till en tidning bara kan försvinna – i en demokratiskt styrd stat – men just den biten överlåter jag till Reidar Carlsson att skriva en ledare om. Att ni nu kan läsa denna text betyder i alla fall att denna text inte försvann.

Det mesta är väl redan skrivet om Rospiggarna speedway och deras fiaskoartade säsong men jag vill ändå dra mitt strå till tyckarstacken och jag tycker alltså precis det som jag inledde denna insändare (debattartikel?) med; Rospiggarna måste bli tydligare med att förmedla vad man vill med verksamheten, det får alltså inte vara som det är nu, helt tyst. Vissa av er minns kanske Kent Pettersson? Han var ordförande i klubben under en kort period 2018 innan han tackade för sig. Han gjorde inget större väsen av sig. Efterträdaren blev Stefan Gunstad och inte heller han har gjort så mycket väsen av sig – och det är ett stort problem, anser jag. En ordförande ska synas och höras, en ordförande ska locka mer publik till arenan och även fler sponsorer till klubben. Ordföranden ska marknadsföra klubbens idéer, ambitioner och framtidsplaner. Detta har inte Stefan gjort (ännu). Det lilla vi vet om honom är att han mailat till förra lagledaren Conny Ohlsson om att ta ut ett billigare lag inför en match. Inte mycket goodwill i det agerandet direkt. Å här kommer jag in på en annan sak som är allvarligt fel i Rospiggarna just nu; att ordföranden samt delar av styrelsen tagit på sig en offerkofta storlek extra large.

På Rospiggarnas Facebooksida har man börjat censurera och ta bort följare (trogna fans) när de kritiserat klubben. Det har i många fall handlat om konstruktiv kritik och idéer rörande klubben. Detta har inte gillats (ett passande uttryck när det handlar om Facebook) och dessa personer har stängts av och kan inte längre kommunicera på Rospiggarnas Facebooksida. Det verkar med andra ord som att styrelsen med ordförande Gunstad i spetsen vill omge sig med ”ryggdunkare” och supportrar som gillar allt klubben gör – hur illa det än går rent sportsligt. De största idrottsklubbarna i Sverige hade inte varit där de är idag utan engagerade och trogna supportrar som inte alltid håller med om allt som klubben presterar, tycker och tänker. Det är superviktigt att vara rädda om sina fans! När det handlar om elitverksamhet måste en klubb tåla kritik – det är ett friskhetstecken!

Det styrelsen gjort hittills är att skylla årets fiasko på Conny Ohlsson medan man själva är ljusskygga och tystar dem som inte håller med. Här undrar jag och flera med mig vad man trodde innan säsongen? Att ersätta Micke Teurnberg med en oprövad Conny Ohlsson är ungefär som att tro att en trubadur från Åmål kan ersätta Bruce Springsteen. Det förstår alla att det inte går – och det är dessutom orättvist mot alla inblandade. Detta är ytterligare en anledning för styrelsen – med ordföranden i spetsen – att visa sig och kommunicera med supportrar och sponsorer, för vi som är engagerade supportrar undrar: Vad vill Rospiggarna? Hur ser framtiden ut? Vilka är ambitionerna? Ska klubben fortsätta att anställa personer som inte riktigt räcker till i sitt kunnande eller har man högre ambitioner än så; kanske att vinna något eller några ytterligare guld?

Rospiggarna har alla förutsättningar för att bli en maktfaktor och ett topplag i svensk speedway under lång tid framöver. Man har en fantastiskt fin arena, en trogen och ibland riktigt stor publik (åtminstone när det går bra sportsligt – kom ihåg att klubben var på plats 30 i publikligan i Sverige – allt sporter inräknande för bara någon säsong sedan) och engagerade supportrar som vill det bästa för sitt lag.

Detta får inte klubben ”slarva bort” för vad är ett lag utan sina supportrar?

Så nu undrar jag; hur ser framtidsplanerna ut för Rospiggarna Speedway?

Anders Berg, engagerad sportfantast bland mycket, mycket annat.